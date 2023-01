Comisión de Trabajo votará este miércoles la idea de legislar la reforma de pensiones

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados votará este miércoles la idea de legislar la reforma a las pensiones y la ministra de la cartera, Jeannette Jara, dijo que espera que los parlamentarios "puedan dar cumplimiento al calendario que se planificó originalmente".

"Como Ejecutivo estamos esperando que se apruebe la idea de legislar porque sabemos que, sin duda, vamos a tener que llegar a un buen acuerdo para convertir la reforma de pensiones en ley", expresó la secretaria de Estado.

Además, resaltó que "no sería comprensible que no tuviéramos un avance habiendo dado cumplimiento, en primer lugar, a los compromisos y, en segundo lugar, no sería comprensible para la ciudadanía que alguien se oponga a la idea de legislar en una materia que es tan necesaria y sentida como el mejorar las pensiones en nuestro país".

Paso a avisarles que miércoles 25 se vota:



✅ En comisión trabajo del Senado: #40Horas.

✅ En comisión trabajo de Cámara: 1° votación de IDEA DE LEGISLAR por Reforma para #MejoresPensiones



Ambos hitos, muy importantes para seguir avanzando. pic.twitter.com/F57ePTu2zR — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) January 24, 2023

Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum (RN), integrante de la instancia, puntualizó que desde la oposición estaban solicitando que la votación se realizara a la vuelta del receso legislativo de febrero.

"Hoy día como está la reforma, a la centroderecha no le gusta, y simplemente la queremos votar en contra para demostrar que no es lo que los chilenos esperan. Esperábamos que el Gobierno accediera justamente para cambiar nuestro voto y votar a favor de la idea de legislar, que nos parece que sería lo ideal para mostrar un ánimo y marco de entendimiento", señaló.

Pese a lo anterior, el Gobierno actualmente cuenta con los votos para aprobar en general este miércoles, cuya sesión está prevista para las 10:30 de la mañana.

El diputado Andrés Giordano (Ind.-FA) indicó que "hemos tenido decenas de audiencias de expertas, de expertos, de organizaciones sociales durante esta tramitación y evidentemente que hay diferencias, pero eso no puede poner en jaque la necesidad urgente de legislar una reforma de pensiones".

"Las condiciones para aprobar yo creo que están y para seguir discutiendo en particular todo el resto de la reforma, pero me preocupa si hay miembros de la oposición que quieren seguir defendiendo el negocio de las AFP o dilatar el debate para no legislar. Eso es algo que tienen que transparentar y que evidentemente vamos a conocer en la votación de mañana", añadió.

Ayer se aprobó en la Comisión de Hacienda otra de las reformas emblemáticas del Gobierno: la tributaria, la cual logró pasar a la Sala de la Cámara, sin embargo será vista en marzo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó que "estamos muy satisfechos que avance".

"La reforma tributaria respecto del cual muchas veces se ha dicho que tiene dificultades, vemos como va avanzando paso a paso y vamos en cada una de esas iteraciones vamos mejorando este proyecto", acotó.