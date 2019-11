Economista David Bravo: El acuerdo de pensiones es la primera piedra de lo que debe ser la reforma

El economista David Bravo, quien presidió la Comisión Asesora sobre Pensiones del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, valoró "positivamente" el acuerdo logrado esta semana entre el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y senadores opositores para incrementar entre un 25 y 50 por ciento las pensiones solidarias a partir de enero.

"A mí me parece que el acuerdo es un gran acuerdo, porque representa ese esfuerzo bastante enorme en términos fiscales. Lo veo positivamente", destacó en conversación con Lo Que Queda del Día, recordando que, antes del inicio de la crisis social del país, "el Gobierno y la oposición ya se habían acercado bastante en relación con lograr un acuerdo para la reforma de pensiones, y creo que ya estábamos bastante cerca".

El acuerdo considera una subida de 50 por ciento para los mayores de 80 años, de 40 por ciento para quienes tienen entre 75 y 79 años, y del 25 por ciento para los mayores de 65 años; en estos últimos dos casos irá aumentando gradualmente para llegar al 50 por ciento en 2021, y 2022, respectivamente.

Destacó que el alcance de esta medida sería de "aproximadamente 400 mil personas que tienen 80 años y más", y agregó que "también este acuerdo correctamente incrementa la pensión máxima con aporte solidario, que establece lo siguiente: que se la va a dar subsidio no sólo a las personas que ganan la pensión básica, que no tuvieron ninguna cotización, sino que también a todas las personas cuyas pensiones son inferior, con el reajuste que se va a dar, a los 400 mil pesos mensuales".

"El Pilar Solidario está alcanzando a grupos de la población bien importantes, se fortalece", resaltó, lo cual –adelantó- "es la primera piedra de lo que debe ser la reforma previsional; me gusta que se haya dado este acuerdo, precisamente porque nos pone en un buen camino para poder llegar a un segundo acuerdo, que también debería ocurrir, espero que pronto".

"Es tan importante el segundo acuerdo, que creo deseamos hace mucho tiempo que se hubiera producido, hemos conversado antes sobre esta materia, podríamos haber llegado a acuerdos cercanos a esto, por lo menos desde fines de 2015, 2016. Y esto de alguna manera, no haber llegado a acuerdo, ha contribuido a este contexto" de estallido social, planteó, en lo cual "faltó un poco de todo, que fuéramos mucho más imaginativos para ir dibujando las soluciones, faltó tal vez este pequeño terremoto, y creo que eso explica que estemos con este tema en el primer lugar de la agenda".

¿El siguiente acuerdo?

Bravo, actualmente director del Centro UC Encuestas y Estudios Longitudinales, presagió que "la solución está bastante cerca, y no va a considerar los extremos de la discusión; en Chile no vamos a tener un sistema de reparto, que es completamente inviable, y tampoco tenemos hoy un sistema de ahorro individual puro, eso lo abandonamos en 2008".

Expuso que "estamos en el marco de un sistema mixto que se está fortaleciendo, se fortalece con este acuerdo sobre el Pilar Solidario", y en ese contexto, se preguntó: "¿Cuáles son las otras discrepancias? Que tomemos el proyecto de la Presidenta Bachelet, que llegó muy tarde al final de su período, y tomemos el proyecto del Gobierno".

"Hay acuerdo completo en que al menos hay que aumentar en cuatro o cinco puntos las cotizaciones previsionales, y en eso no hay duda; había alguna duda sobre la administración de ese adicional, y esta Administración ya dio el paso de que fuera un ente público. Por lo tanto en esa materia tampoco está en discusión", sostuvo

"¿Qué quedaba en la discusión? Tal como se había puesto en el proyecto de Bachelet, se hablaba que algunos de esos puntos adicionales deberían ir a solidaridad, que iba a permitir incrementar las pensiones, en el corto plazo, de los actuales pensionados, y el Gobierno ha anunciado que se ha abierto a esa posibilidad", agregó.

Entonces, afirmó, "queda que, ojalá, se encierren en el Congreso en los próximos días y salgan con un acuerdo, porque mientras ello no ocurra, nosotros no empezamos a cotizar adicionalmente, no ahorramos y no llevamos soluciones al país", ante lo cual sentenció: "Estamos en un momento bien expectante, se requieren grandes gestos por parte del Congreso y del Poder Ejecutivo".