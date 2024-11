Estudio: Nueve de cada 10 trabajadores independientes no cotiza para su jubilación

Un informe caracterizó a las personas ocupadas que aún no están en edad legal de retiro y que no cotizan para sus pensiones futuras, alertando de una gran cantidad de trabajadores independientes que no realizan este ahorro de forma regular.

El estudio, elaborado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), utilizó los datos de la última Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) del INE, con cifras al cierre de 2023, según recoge La Tercera.

En detalle, el informe reveló que el 29,5% de los ocupados no cotiza para su pensión, una cifra que, de todas maneras, incluye a personas que están por sobre la edad legal de jubilación y que no tienen la obligación de cotizar en pensiones.

Por eso, el estudio desagregó esa cifra, dando cuenta que hay 2.043.096 ocupados que no están en edad legal de pensionarse -hombres de 15 a 64 años y mujeres de 15 a 59 años- y que no cotizan para pensión, lo que se traduce en un total de 26,2% del total de este segmento.

Esto incluye a quienes cotizan en AFP y también en otros sistemas como IPS, Capredena y Dipreca.

Por categoría ocupacional, el informe asegura que "el porcentaje que no cotiza para pensiones entre los ocupados que no están en edad legal de pensión es considerablemente menor en el segmento de trabajadores asalariados".

Esta cifra es del 100% en el segmento de familiares no remunerados, del 87% en el de cuenta propia, del 55,8% en el segmento de servicio doméstico puertas afuera y del 53,2% entre quienes ejercen como empleadores.

"Así, en términos generales, los empleos independientes se asocian a un porcentaje significativamente mayor de ocupados que no están en edad legal de pensión y no cotizan en comparación a los trabajadores dependientes, aunque la tasa de ocupados que no están en edad de pensionarse y que no cotizan también es elevada en el segmento de servicio doméstico puertas afuera", puntualiza el informe.

Los otros resultados del estudio

El estudio también concluye que, a menor nivel educativo, menor es la proporción de personas que cotiza: "El porcentaje que no cotiza para pensión entre los ocupados que no están en edad legal de pensión es del 48,4% entre quienes tienen nivel educativo menor a secundaria completa", consignó el medio antes citado.

Asimismo, afirmó que "la tasa más baja se registra entre los ocupados con educación superior completa, cuya cifra es del 13,1%".

En tanto, se señala que "por tramo de ingresos de la ocupación principal (ingresos netos, descontando impuestos y descuentos legales) se observa que a mayor ingreso, mayor es el porcentaje de los ocupados que no está en edad legal de pensión que sí cotiza para previsión social".

En ese grupo, "los que ganan mensualmente menos de 500 mil pesos, el 48,1% no cotiza. Por el contrario, entre quienes obtienen ingresos de la ocupación principal de más de $1 millón, sólo el 6,1% no cotiza".

Y la tasa de ocupados que no cotiza para pensión es mayor entre quienes pertenecen a pueblos originarios (33,7%) versus quienes no pertenecen a pueblos indígenas (25,4%). Lo mismo ocurre al hacer una comparación entre los extranjeros (33,2%) y los chilenos (25,3%).

Eso sí, "entre los extranjeros existe alta heterogeneidad dependiendo de la región en la que habitan".

"Así entre los extranjeros que viven en las regiones del extremo norte este porcentaje es significativamente mayor que entre quienes viven en la Región Metropolitana y otras regiones del país, llegando al 75,5% en la de Arica y Parinacota, y al 57,8% en la de Tarapacá" puntualizó.

Lugares y actividades, otros puntos que marcan diferencias

El estudio también arrojó diferencias dependiendo del lugar en donde se realizan principalmente las tareas, y "revela que las tasas de no cotizantes son muy altas en lugares de difícil fiscalización, como son los hogares (ya sea el propio o del cliente) y la calle".

Esto, porque hay "elevadas tasas de ocupados que no cotizan para pensión en el segmento de quienes realizan sus labores principalmente en la casa del empleador o cliente (85,1%), en la vía pública (58,5%) y entre quienes lo hacen desde su propio hogar (55,3%)".

Y en la vereda opuesta están "quienes desarrollan su ocupación en las instalaciones u oficina del cliente o empleador, lo que se asocia fuertemente a que el empleo asalariado suele ejercer en esa instancia y en este tipo de empleos la realización de cotizaciones para pensión tiende a ser elevado".

Por rama de actividad también se observan diferencias. Por ejemplo, "en la construcción el 41,7% de los ocupados que no está en edad legal de pensión no cotiza para pensión. Cifras altas también se observan en la rama alojamiento y servicios de comida, comercio y agropecuario-silvícola-pesquera.

En tanto, en las ramas de administración pública y enseñanza, las cifras son considerablemente más bajas respecto al promedio nacional (2,5% y 3,9%, respectivamente)".