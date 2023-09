Jara espera que, superadas las "pasiones" del 11, la reforma se encamine a su aprobación

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara (PC), dijo confiar que en el Congreso Nacional podrán destrabar el debate de la reforma de pensiones tras años y varios gobiernos sin avances, y ahora luego de que ya pasó la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado, que elevó las "pasiones" políticas.

"Hemos estado bastantes años con el tema de las pensiones trabado. Pero confío en que podemos hacerlo", afirmó.

Reconoció que "ha sido un tiempo en el cual hemos tenido bastantes pasiones a flor de piel todos, la política a veces se pone así y se enreda", pero -enfatizó- "si hay algo en lo creo que no puede haber nadie que niegue la realidad, es que las personas mayores del país no pueden seguir viviendo en las condiciones en las que están".

El Ejecutivo anticipó que ingresará las indicaciones a fines de este mes, con la expectativa de que la Cámara de Diputadas y Diputados, donde permanece aún en su primer trámite desde hace casi un año, despache la reforma al Senado a más tardar inicios de noviembre.

El principal nudo crítico sigue estando en torno a la distribución del 6 por ciento de cotización adicional que propone el proyecto: el Gobierno espera avanzar en que 4 por ciento vaya a solidaridad y 2 por ciento a las cuentas individuales, pero la derecha mantiene su postura de priorizar este segundo componente.

"No hemos tenido conversaciones, hace un mes más o menos que no converso con el Gobierno de pensiones, no conozco las reales indicaciones que va a presentar. Se ha dicho por la prensa que se va a proponer un 4-2, después se dice que 3-3, no se sabe muy bien", dijo el diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de RN.

"Pero afortunadamente en esa discusión vamos a poder tener la instancia para demostrarles a los chilenos que el sistema de reparto que el Gobierno quiere imponer es un fracaso, y lo vamos a demostrar con números", aseguró.