Los "mínimos" que exige la oposición para avanzar en la reforma previsional

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados entregará este lunes por la tarde un documento con los mínimos necesarios para aprobar la idea de legislar de la reforma previsional, que en caso de no aprobarse, el Ejecutivo solo podrá insistir a partir de un año más.

Entre estos mínimos se encuentra un aumento inmediato de 20 por ciento en las jubilaciones y un incremento en el pilar solidario.

"La invitación hoy día es al Gobierno: la única manera de hacer viable, política y socialmente, una reforma previsional, es que sea sobre la base de un acuerdo político lo más amplio posible; que le dé sostenibilidad", dijo el diputado de la DC Raúl Soto, presidente de la comisión de Trabajo.

"Nosotros estamos, desde la oposición, disponibles para construir un acuerdo sobre la base de estos principios compartidos. Por lo tanto, la pelota ahora la tiene el Gobierno, y esperamos que incorpore nuestros planteamientos y nos dé garantías para poder avanzar en la tramitación", añadió el falangista.

El tema hasta ahora aglutina las voluntades de la oposición desde la DC hasta el Frente Amplio, como en su minuto ocurrió también con la idea de legislar sobre la reforma tributaria, lo que finalmente no resultó.

En concreto, los 10 puntos en los que se puso de acuerdo la oposición son:

1.- Aumentar de inmediato las pensiones

2.- Elementos de solidaridad

3.- Fortalecer el rol del Estado.

4.- Representación de los afiliados

5.- Ampliación del pilar solidario

6.- Financiamiento sustentable

7.- Nueva institución pública

8.- Sistema contributuvo y Scomp

9.- Dependencia: Sistema integral de cuidados

10.-Reforma profunda a sistema de FF.AA.

CUT contra la idea de legislar

En paralelo, la CUT planteó una postura más dura y su presidenta, Bárbara Figueroa, dijo que se debería rechazar la idea de legislar.

"Nosotros hemos señalado que nos parece que este proyecto no cuenta con las condiciones para que pueda ser legislado, eso es lo que hemos señalado. Entendemos que si el Parlamento considera necesario establecer pisos mínimos para negociar con el Gobierno es un camino que tendremos que mirar", sostuvo la dirigenta de la multigremial.

"Pero la posición que hasta ahora hemos señalado y en eso hemos compartido causa común con otros actores del mundo sindical es que este proyecto, así como está, no debiera avanzar", añadió Figueroa.

La Comisión de Trabajo de la Cámara recibirá durante la tarde de este lunes a los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de Trabajo, Nicolás Monckeberg, para notificarles los mínimos que piden para apoyar la idea de legislar.

Piñera: "Esta es una reforma justa, necesaria y urgente"

En una actividad con adultos mayores en el centro de Santiago, el Presidente Sebastián Piñera, le puso presión a los parlamentarios de la oposición -que son mayoría en la comisión de Trabajo de la Cámara- para que voten esta semana el proyecto de reforma previsional, que cuenta con urgencia, la cual vence este jueves.

El Mandatario recordó que el mismo día en que el proyecto se convierta en ley aumentará la pensión básica y el aporte previsional solidario en 10 por ciento y después gradualmente se irá incrementando hasta llegar a un 50 por ciento.

"Yo creo que es una causa justa. Estoy convencido de que es una causa urgente. Por eso les quiero pedir a los parlamentarios –representando e interpretando a todos mis compatriotas- que no sigan haciendo esperar esta reforma a las pensiones", dijo Piñera.

"Esta es una reforma justa, necesaria y urgente, y cada día que sigue durmiendo en el Congreso significa un día más de espera para 2,6 millones de hombres y mujeres chilenos que dedicaron su vida al trabajo", añadió el Mandatario.

El Gobierno ya rechazó en su momento la idea de la oposición de apurar el incremento en las pensiones más bajas mediante una ley corta para analizar con más tiempo el resto de la reforma, argumentando que se trata de una reforma integral.

Gobierno descarta negociación

En tanto, en el comité político de La Moneda de este lunes se analizaron las 10 condiciones planteadas por la oposición para aprobar la idea de legislar y se decidió no abrir un proceso de negociación similar al de la reforma tributaria, que incluyó varios intercambios de documentos con propuestas y contrapropuestas.

El presidente de RN, el diputado Mario Desbordes, sostuvo que una dinámica de ese tipo pone en duda el ánimo de la oposición por dialogar.

"Lo normal es aprobar la idea de legislar y después conversar de todas las propuestas. Si vamos a iniciar una lógica igual que en la reforma tributaria, eso significa que no hay mucho ánimo de conversar", dijo el dirigente.

JVR: Me parece una frescura exigir cosas

En tanto, la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, cuestionó las condiciones de la oposición.

"Esta es la reforma que parte con más recursos, más recursos que la reforma de la ex Presidenta Bachelet en régimen, por lo tanto me parece que es una frescura ponerse a exigir cosas por los diarios cuando ellos no fueron capaces de hacerlo en su propio Gobierno", expresó.

Asimismo, la vocera Cecilia Pérez apuntó que las condiciones de la oposición serán debidamente consideradas, eso sí, después que se apruebe la idea de legislar.