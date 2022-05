Melero: "Hoy está más cerca la posibilidad de alcanzar un acuerdo en pensiones que hace dos años"

El ex ministro del Trabajo y Previsión Social durante la segunda administración de Sebastián Piñera, Patricio Melero (UDI), entró al debate en torno a una futura reforma previsional que busca impulsar el actual Gobierno y señaló que "hoy está más cerca la posibilidad de alcanzar un acuerdo en pensiones de lo que ocurrió hace dos años".

"Son alentadoras las palabras del Presidente Boric de enfrentar el tema de la reforma previsional cuando dice que va a recoger los análisis previos en la materia. Quiero recoger el guante, acá hay trabajo desde la comisión Marcel, la comisión Bravo y el debate previsional tanto en el gobierno de la Presidenta Bachelet como el Presidente Piñera; hubo más de 80 audiencias en la Cámara de Diputados para el trámite del proyecto de 2018. No fue un tiempo en vano", aseguró el también ex parlamentario a El Mercurio.

Además, recalcó que el próximo debate respecto a una reforma previsional "debe partir de la base del proyecto que está en trámite en la Comisión de Hacienda del Senado, porque tiene consagrado ya una suerte de acuerdo de cómo se tiene que enfrentar la reforma previsional. ¿Por qué desaprovechar lo que trabajó el Senado? Sería un retroceso".

"Creo que hoy está más cerca la posibilidad de alcanzar un acuerdo en pensiones de lo que ocurrió hace dos años", reflexionó.

Sin embargo, acotó que esta discusión estará cruzado respecto a las decisiones que se tomen en la Convención Constitucional, y sostuvo que "si el propio Presidente de la República lo plantea como una reforma constitucional y como una forma de garantizarlo a todo evento, no veo razón para que la Constituyente se niegue a incluirlo" porque, a su juicio, "estas sospechas de expropiación surgen de iniciativas de ley que existen, y no basta que se diga que no se hará: tine que quedar por escrito".

Actualmente, Melero se desempeña en una consultora que creó y que entrega asesorías en el campo laboral previsional y de la seguridad social, donde además se hacen "propuestas, analizar efectos y ayudar a las decisiones estratégicas que deben enfrentar las organizaciones y adelantar los escenarios".

Asimismo, colaborará con parlamentarios de oposición en el proceso legislativo en materia previsional, porque "queremos impulsar los consensos para que el divorcio entre lo político y lo técnico sea lo más tenue posible".