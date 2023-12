Pensiones: Macaya reitera oferta de aprobar la mitad de la reforma y postergar el resto

El presidente de la UDI, Javier Macaya, reiteró su propuesta de aprobar la mitad de la reforma de pensiones durante la actual administración -en los aspectos en los que hay acuerdo político- y dejar el resto para discusión durante el próximo Gobierno.

Cerrado el debate constitucional, el Ejecutivo busca avanzar en la reforma previsional y esta semana propuso indicaciones con una nueva distribución del 6% de cotización adicional. Sin embargo, desde la oposición han remarcado que no van a apoyar la idea de que la cotización extra vaya a un seguro social.

[Audio] Primer Café | Máximo Pavez: Es injusto que usted, de su bolsillo, entregue plata para mejorar las pensiones de quienes no han cotizado nunca #CooperativaContigo https://t.co/21BVyMNeOD pic.twitter.com/QNJQVCpOte — Cooperativa (@Cooperativa) December 22, 2023

"Esto no se trata de ceder o seguir manoseando la palabra acuerdo. Siempre vamos a estar disponibles a avanzar, a aumentar el ahorro de los trabajadores chilenos y que ese ahorro sea de su propiedad", señaló Macaya.

"Si se quiere avanzar en eso mientras tanto, me parece que está perfecto: si los tres puntos adicionales se quieren mandar a reparto; bueno, se podrá hacer campaña, conversación política en el futuro para el próximo Parlamento, para los que sean candidatos a la próxima Presidencia de la República, por parte de la izquierda, propongan que esos tres puntos adicionales vayan a reparto... Nosotros propondremos que sigan en la cuenta individual y sean de propiedad de los trabajadores chilenos", remarcó el senador gremialista.

ACADÉMICO: INCLUSIÓN DE SALA CUNA ES POLÍTICAMENTE TORPE

Rafael Sánchez, director del Magíster en Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, consideró "políticamente torpe, muy torpe, mezclar en un proyecto pensiones, que es un tema ya complejo, con sala cuna".

"Creo que es muy complejo tramitar esas dos cosas juntas, porque incluso los diseños de las propuestas de sala cuna también tienen muchas complicaciones que sólo van a entorpecer el trámite de la reforma de pensiones", señaló el académico, que advierte que "lo peor que puede pasar es que terminemos sin reforma de pensiones".

En esa línea, "siendo muy loable el espíritu de fortalecer la formalidad de las mujeres, el cuidado a la sala cuna -todo eso es fantástico-, creo que deben ir por carriles separados", indicó.

MINISTRA JARA: O NOS PONEMOS DE ACUERDO EN IMPUESTOS O EN COTIZACIÓN

Consultada respecto a la idea de reevaluar la fórmula de 3 y 3 para la reforma, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, replicó este viernes que "algunos señalan que sala cuna no tiene que ser financiada con una parte de la cotización, porque tiene que financiarse con impuestos, pero cuando discutimos un alza de impuestos, nos dicen que no".

"Entonces, si queremos financiar sala cuna de verdad para que las mujeres puedan trabajar, o nos ponemos de acuerdo por impuestos, o nos ponemos de acuerdo por cotización, o nos ponemos de acuerdo por una cotización de ambas, pero uno no le puede echar la culpa a una cosa y después salir con otra, porque pareciera que en realidad el tema no se estuviera tomando tan en serio como es necesario", cuestionó.

Durante esta semana, la secretaria de Estado dio a entender que el Gobierno seguirá firme con su propuesta "1-2-3": "Tenemos una legítima convicción de que hemos hecho un esfuerzo suficiente para poder recoger las posiciones de la oposición que han sido buenas ideas", defendió en Cooperativa.

BORIC: LA LEY DE PENSIONES TENEMOS QUE SACARLA ADELANTE

En tanto, el Presidente Gabriel Boric reiteró hoy su llamado a buscar acuerdos entre los sectores políticos, pues "las personas no pueden seguir esperando" el alza de sus jubilaciones.

"La ley de pensiones tenemos que sacarla adelante", señaló en el marco de la promulgación de la ley que busca conciliar la vida personal, familiar y laboral.

"No puede ser que las personas que han trabajado durante toda su vida, que se han sacado la cresta trabajando, llegan a la vejez sin una pensión digna para poder vivir. No pueden seguir esperando. Esto no es un triunfo o derrota del Gobierno, por favor, les pido que se entienda así: es por los chilenos y chilenas que se merecen una pensión digna, así que, por favor, saquemos adelante la reforma de pensiones", declaró.