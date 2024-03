Pensiones: "Pese a las tensiones políticas, hay una voluntad en la oposición", dice Jara

En el segundo aniversario del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, aseguró en Cooperativa que "hay una voluntad" por parte de la oposición para aprobar la reforma previsional en lo que queda de este periodo.

"Esperamos sacarla adelante en nuestro Gobierno, y creo que desde la oposición, a pesar de las tensiones políticas, hay una voluntad. Lo que tenemos que hacer es buscar esa fórmula, que permita que tanto oposición como oficialismo podamos estar en la misma línea, y para eso, cumplir los objetivos de la reforma es indispensable", sostuvo en El Diario de Cooperativa.

Jara recalcó que "no se puede desdibujar para qué queremos una reforma en el país. No es hacer una reforma por hacerla, y hacer un ticket al lado cuando esté lista, sino que se trata de hacer una reforma que cause cambios en la vida de las personas: que aumente el monto de las pensiones, que incorpore los principios de la seguridad social a nuestro sistema".

En esa línea, reafirmó que el Gobierno se la juega por una fórmula de 3 y 3 para distribuir la cotización adicional porque "es lo que va a ayudar a que las pensiones suban con esta lógica de 1 UF por 10 años cotizados, y a corregir inequidades de género, pero si hay otras propuestas también estamos disponibles para escucharlas. El problema es que hasta ahora, no las han habido".

Por otra parte, respecto al eventual disgusto del mundo empresarial frente a la propuesta, insistió que "el Gobierno ha cedido bastante; el punto es que no puede ceder hasta desfigurar completamente los objetivos de la reforma, que son subir las pensiones ahora".

"Si alguien quiere llevar el 6% (adicional) completo a la capitalización individual, eso hace que las pensiones suban en 25 o 30 años más, y se les olvida que si bien ninguno de los dos procesos constituyentes no concluyeron con una nueva Constitución, lo que llevó a eso, que fue el estallido social, tiene causas que siguen sumamente vigentes en el país. O sea, las pensiones siguen siendo muy angustiantes para las personas, porque no les alcanzan para vivir", cerró.

PROYECCIÓN DE LA CENTROIZQUIERDA

Entrando en la arena política, si bien dijo creer que la promulgación del proyecto clave "es una tarea que podemos cumplir en este Gobierno", Jara admitió que "sin duda, los desafíos de una coalición como la nuestra no se terminan solamente en una reforma".

"Por eso, creo que políticamente, para nosotros también es importante tener una proyección para lo que viene: para disputar el futuro gobierno, las municipales, para participar de los distintos espacios en los cuales cada uno de nosotros, como actores políticos, estamos llamados a participar", opinó la ministra, siempre y cuando no "se crea que no es alternativa, y para eso, por lo menos yo no estoy disponible".

A su juicio, los bloques de centroizquierda "tenemos una capacidad importante de poder construir un país que tenga una base de cohesión social distinta, más justicia social, donde no estén invisibles los trabajadores ni los pensionados, porque de repente, el discurso imperante es solamente en base a personas que están en el poder económico y político".

PROMESAS CUMPLIDAS: ¿15% O 31%?

Tal como en la discusión entre partidos oficialistas y opositores, la evaluación de cuánto de su programa ha cumplido el Gobierno a dos años de asumir el poder varía según qué grupo hace la revisión.

De acuerdo con IdeaPaís, centro de estudios de centroderecha e inspiración socialcristiana, el "Gobierno del Presidente Boric completó un 15,5% de su programa en el segundo año en La Moneda".

Según esa entidad, "sólo 91 de las 587 iniciativas contenidas en el programa de gobierno fueron cumplidas en su totalidad durante los años 2022 y 2023 (...) asimismo, el 23% de las medidas que se anunciaron aún no han comenzado a implementarse, el 47,5% se encuentra en proceso y el 14% en tramitación legislativa".

Una cifra más alta plantea la ONG Ciudadanía Inteligente, que también evaluó al Ejecutivo y estimó que "en el segundo año de gestión del gobierno de Gabriel Boric ha cumplido con el 31% de las promesas legislativas realizadas en su programa de gobierno y durante el 2023 avanzó un 13%".

La plataforma, con presencia latinoamericana y definida como inclusiva y feminista, detalló que "el programa de gobierno que presentó el Presidente Gabriel Boric contaba con 216 promesas legislativas. En su segundo año de gobierno ha cumplido con 32 anuncios al 100% y 120 tuvieron 0% de avance. Las áreas con mayor avance fueron Infancia y Juventud con 74%, luego Minería con 67% y finalmente Trabajo y Previsión Social con 52%. En tanto, las áreas con 0% de avance fueron Cultura, Democracia, Defensa y Pueblos Originarios".