El Gobierno confirmó que el proyecto de Pensión Garantizada Universal no ingresará este viernes al Congreso, ya que están a la espera de un informe del Consejo Consultivo Previsional.

El ministro Segpres, Juan José Ossa, dijo que hoy se debiera a dar a conocer el proyecto de Pensiones Garantizadas Universales (PGU).



Afirma que igualmente todavía no ingresaría al parlamento porque esperan el visto bueno del consejo consultivo nacional.pic.twitter.com/qHl7wBoyaH — Óscar Tucas García (@Bosquino) December 17, 2021

"El texto de nuestro proyecto naturalmente está listo. Nuestra política pública está lista, ha sido debidamente analizada, pero su ingreso esperará el ingreso final del Consejo Consultivo Previsional", explicó el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa.

De paso, el secretario de Estado respondió a los cuestionamientos de la oposición: "Palos porque bogas y palos porque no bogas. Unos dicen que no es posible presentar el proyecto antes de las elecciones y otros, que no parece razonable haberlo anunciado y no haberlo presentado. Lo único que nos importa es mejorar las pensiones", aseguró.

"IMPRESENTABLE", DICEN EN LA OPOSICIÓN

Desde la oposición, el diputado Gabriel Silber (DC) afirmó que "nos causa profunda extrañeza que un proyecto anunciado entre bombos y platillos, con mucha estridencia comunicacional a pocos días de la elección por el Presidente Piñera, no haya materializado su ingreso a trámite en el Congreso".

"Lo peor es que los plazos y periodos desde el punto de vista legislativo son muy acotados", apuntó.

Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) considera "impresentable" la situación. "Parece que fue una pirotecnia electoral en el contexto presidencial", sugirió.