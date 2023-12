Reformas: Yeomans pide que la oposición "demuestre en concreto" su voluntad de diálogo

El Presidente Gabriel Boric valoró esta mañana la declaración de gran parte de Chile Vamos sobre abrirse a dialogar respecto a la reforma de pensiones, e hizo un llamado para que la política de resultados a la ciudadanía.

"Me alegra hoy que haya sectores de la oposición que se abran al diálogo por las reformas, que tenemos la convicción que Chile necesita, en particular la reforma de pensiones y el pacto fiscal, porque el país y la ciudanía nos exigen que la política dé resultados, que la política y la democracia no este insertas y obnubiladas por sus propias peleas, sino que le respondan a la sociedad", sostuvo el Presidente.

El principal objetivo del Ejecutivo para el 2024 será avanzar en la reforma de pensiones. Así lo señaló el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, en El Primer Café en Cooperativa, respecto a que "el cronograma indica que ya el primer semestre del próximo año este tema ya esté resuelto".

Por ello, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, espera que la apertura de diálogo opositora se demuestre en el debate de las reformas.

"El mes de enero va a ser clave para que se demuestre en lo concreto, por ejemplo, en la votación general del proyecto de ley de la reforma de pensiones, yo espero que la voluntad esté y se apruebe", sostuvo Yeomans, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

Asimismo, planteó que "la idea de legislar la reforma de pensiones es clave para que el proyecto simplemente avance, hay votos de coincidencia por ejemplo, respecto a la PGU, que también espero exista la voluntad de aprobarlo en particular, y hay otros elementos en donde quizás hay más controversia y discusión, pero la creación de un sistema de seguridad social lógicamente también debiese ponerse por delante a la hora de construirse esos acuerdos".

PRIMER CÓNCLAVE DEL 2024

Por otro lado, para la primera semana de enero se está organizando en el Palacio Presidencia de Cerro Castillo un cónclave bajo el nombre de "Encuentro por Chile", sobre el que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, indicó que se está buscando fortalecer la relación entre los partidos oficialistas.

"Estamos dialogando con todos los actores, en primer lugar con el oficialismo, obviamente, para contar con el apoyo de los partidos y bancadas que forman parte de la base de Gobierno, que nos permita sacar adelante estas iniciativas, que se traducen en mejoramientos importantes de la calidad de vida de todos nuestros compatriotas", afirmó.

"Lo importante es asumir que el principal objetivo es fortalecer la unidad de los sectores progresistas con vocación de mayoría para llevar adelante cambios que Chile necesita, insisto, para construir una sociedad más justa y democrática", aseveró.

En tanto, se espera que esta semana la Segpres entregue un balance enfocado en la agenda de seguridad.