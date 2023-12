UDI: "Si el Gobierno se obstina en mandar puntos a reparto, se cae la reforma completa"

Guillermo Ramírez, jefe de la bancada de diputados de la UDI, advirtió en Cooperativa que si el Gobierno insiste en que parte de la nueva cotización adicional vaya a un sistema de reparto, la reforma a las pensiones -que se debate actualmente en el Congreso- se caerá en su totalidad.

En conversación con Lo que Queda del Día, el parlamentario aseveró que "el proyecto de pensiones es un proyecto muy complejo, de cientos de páginas, de cientos de reformas, que toca decenas de temas distintos y la verdad es que podemos llegar a un acuerdo en la aplastante mayoría de esos temas; la traba está en uno, que es el destino de la cotización adicional".

"Ni el Presidente Piñera ni tampoco la Presidenta Bachelet tuvieron una oposición que quisiera llegar a acuerdos en esta materia. Yo no era parlamentario cuando la Presidenta Bachelet fue Presidenta, pero me hago cargo igual como oposición a ese Gobierno: nuestros parlamentarios en esa época no querían un acuerdo en pensiones, hicieron todo lo posible para dilatar la discusión y finalmente no hubo reforma"; situación que se replicó, con signo contrario, durante Piñera II.

Para Ramírez, "el Gobierno del Presidente Boric tiene una oposición que sí quiere llegar a acuerdos, tiene una oportunidad que Bachelet y Piñera no tuvieron, y tiene que aprovecharla".

"Podemos llegar a acuerdo en la forma en cómo se cobran las comisiones, en la forma en cómo se invierten las platas, podemos conversar acerca de la separación de la industria, acerca de otros instrumentos que ha propuesto el Gobierno, también del aumento de la PGU y de hacerla universal", valoró el parlamentario.

En definitiva, "tenemos acuerdo en muchos temas, pero hay un tema, que es el destino de los puntos adicionales de cotización, en el que tenemos una diferencia brutal con el Gobierno. Nosotros creemos que mandar esos puntos a reparto es injusto, porque lo que ocurre en ese caso es que personas que tienen un trabajo formal le van a estar pagando la pensión a las personas que están en la informalidad, que pueden ganar lo mismo o incluso más (que ellas), y eso es injusto (...) regresivo y no sostenible en el tiempo".

"NO VAMOS A CEDER"

"Hemos dicho en todos los tonos que en esa materia no vamos a ceder. Entonces el gobierno tiene dos alternativas: avancemos, legislemos, aprobemos en el Congreso las decenas de materia en materia de pensiones en las que sí tenemos acuerdo, que van a resultar en una reforma bien brutal al sistema, y dejemos el tema de los puntos adicionales para el próximo Congreso", planteó.

El diputado sostuvo que "la alternativa B es que el Gobierno se mantenga obstinado en mandar puntos a reparto, y que con ello se caiga la reforma completa, y yo creo que eso sería una insensatez total (...) Yo creo que el Presidente Boric no debe farrearse esa oportunidad", sentenció el gremialista.