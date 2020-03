JVR critica a la oposición: No se entiende por qué no quieren avanzar en pensiones

Se reinició, con la llegada de marzo, el año político y el afán del Gobierno por sacar adelante su agenda legislativa, con la que busca aminorar la tensión social abierta desde el estallido de la crisis.

El Ejecutivo se ha propuesto despachar al menos tres proyectos emblemáticos este mes: su reforma previsional, el que permite a las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica y el del ingreso mínimo garantizado.

La acogida en la oposición a estas urgencias no ha sido de las mejores. El senador PS Juan Pablo Letelier dijo en los últimos días "no sé qué se fumaron durante las vacaciones" al ser consultado por la posibilidad de despachar este mes la reforma de pensiones.

Adriana Muñoz (PPD), futura presidenta del Senado, dijo esta mañana en Cooperativa que la reforma de pensiones "no sale en marzo".

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, criticó estas aproximaciones al tema y pidió "que se acelere el tranco".

"Nosotros creemos que es importante que ojalá el próximo año podamos estar pagando el aumento de pensiones a más de 800 mil personas que hoy día tienen pensiones bajas; reconocidamente por todos los sectores. No se logra entender por qué no quieren avanzar, por qué el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado (Letelier) no quiere avanzar y dice que se demorará meses en poder avanzar", afirmó.

"Si hay que trabajar todos los días para poder sacar adelante eso este mes y poder pagarlo en abril, deberíamos estar todos dispuestos a realizarlo", reflexionó la timonel gremialista.

Piñera reitera llamado a condenar la violencia

JVR habló de este modo luego de participar en un comité político ampliado que se realizó en La Moneda y que fue encabezado por el Presidente Sebastián Piñera. Éste pidió "máximo compromiso" para condenar la violencia, pues aseguró que las próximas semanas van a marcar el año completo.

"Chile no puede tolerar la violencia. Tenemos que unirnos. Todos los que queremos vivir en un país con respeto, con democracia y con Estado de Derecho tenemos que unirnos para impedir que un grupo pequeño de violentistas siga imponiendo sus términos, como desgraciadamente ha ocurrido en los últimos tiempos", dijo el Mandatario.

"Yo estoy convencido de que la mejor forma de combatir la violencia, además de aplicar todos los instrumentos del Estado de Derecho y todos los instrumentos que la ley otorga para resguardar el orden público, es un compromiso total y absoluto sin dudas, sin ninguna ambigüedad (con la paz)", agregó Piñera, quien anoche advirtió que, si es necesario, decretará nuevamente el estado de emergencia.

"El Gobierno no se ha movido de su agenda"

La senadora Adriana Muñoz también criticó en Cooperativa el énfasis en orden público que ha exhibido el Ejecutivo: "Yo estoy convencida de que esa situación se resuelve sólo con política".

"La gente está pidiendo que escuchemos mínimamente el planteamiento de la agenda social que han puesto en la calle y eso, creo yo, ha sido deficitario, porque el Gobierno ha instalado su propia agenda y no se ha movido de ahí", afirmó.