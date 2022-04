La derecha condiciona rechazo al quinto retiro a que se garantice inexpropiabilidad de los fondos

Con el debate ya iniciado en el Congreso, desde la derecha -actual oposición- condicionaron su rechazo al proyecto de quinto retiro de ahorros previsionales, algo que busca el Gobierno, a que se garantice constitucionalmente la inexpropiabilidad de los fondos que hoy administran las AFP.

Ante esto, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, comprometió anoche la próxima presentación de un proyecto de reforma constitucional para impedir que puedan ser expropiados los recursos en las cuentas individuales de los trabajadores.

Este punto fue clave para el rechazo en general en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, ocurrido ayer, una votación que no es vinculante pero que manda la moción parlamentaria a la Sala con informe negativo. El diputado Andrés Longton (RN), quien se abstuvo sorpresivamente -lo que impidió la aprobación-, fundó su decisión en el compromiso del Ejecutivo, aunque no votó en contra.

"Dentro de la bancada un argumento muy fuerte es precisamente la incertidumbre respecto a esta materia que creíamos ya sentada, pero desafortunadamente como en la Convención Constitucional se han rechazado ciertas menciones expresas se ha sentado un manto de dudas", sostuvo el diputado Diego Schalper, jefe del grupo de RN.

En ese marco, advirtió que "para la discusión dentro de la bancada de Renovación Nacional el dar certidumbre en esta materia va a ser muy relevante para cuando tomemos la decisión, y efectivamente existe una posibilidad de que aprobemos el quinto retiro".

Desde el oficialismo, el diputado frenteamplista Diego Ibáñez (Convergencia Social) relevó que "justamente ese proyecto (sobre la inexpropiabilidad de los fondos) es darle a la derecha lo que necesita, certezas, y no podemos avergonzarnos de eso".

"Si la derecha necesita saber con certeza qué va a pasar con sus ahorros previsionales, me parece (que está) perfectamente esa propuesta", enfatizó.

OFICIALISTA REPROCHA QUE GOBIERNO QUIERA "ACELERAR" RECHAZO

A la vez, el Gobierno mantiene las gestiones para lograr que el rechazo también se traslade a la Sala cuando se vote el quinto retiro en primer trámite, no obstante que hay voces en el Congreso que apuntan a aprobar, aunque sea la idea de legislar; para lo cual también impulsa una iniciativa propia que acota el giro desde los fondos para seis fines específicos.

Ante ello, para el diputado independiente Jaime Araya (bancada PPD), "es un profundo error del Gobierno querer acelerar de esta manera la discusión legislativa".

"El proyecto del Gobierno tiene dificultades técnicas, tiene problemas que no tienen empatía con la realidad social del país, por lo tanto, necesita discutirse con tranquilidad. Me parece gravísimo que el ministro secretario general de la Segpres esté pretendiendo clausurar el debate. Nosotros vamos a apoyar lealmente al Gobierno del Presidente Boric, pero lealtad no significa incondicionalidad; lealtad es apoyarlo en aquellas cosas que son correctas, y aquellas cosas que son errores como este hacérselas valer", comentó.

La propuesta de La Moneda fue aprobada este mediodía en particular en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, donde parlamentarios de la DC y RN ingresaron indicaciones para ampliar el universo de beneficiarios.

"El Ejecutivo recogió varias de las observaciones de los parlamentarios, presentó varias indicaciones que fueron aprobadas, así que con eso ya tenemos un texto. Se han planteado diversas situaciones, varias de ellas pudieron ser recogidas por el Ejecutivo, otras no porque no corresponden a la lógica del proyecto, pero en general hemos tenido un trabajo bien constructivo", expuso el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Entre los agregados, se busca incluir entre los casos habilitantes para retirar fondos a aquellos en que hay deudas por telefonía e internet, por educación y por arriendos, aunque respecto a esto última se avizoran complejidades pues, como muchos de los tratos son estre particulares, no existen datos confiables.

En tanto el jefe de la bancada DC, el diputado Eric Aedo, comentó que "que el Estado defina en que tú gastas tu dinero no lo compartimos. Eso es propiedad de los trabajadores, de las trabajadoras y el Estado no te puede indicar cómo y dónde gastas tu dinero. Y lo segundo, nos parece una mala idea meter la mano en los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras de Chile y entregar esos recursos a la banca, a los grandes conglomerados económicos nos parece que es una decisión que la gente no comparte".

El diputado del Partido Socialista Marcos Ilabaca insistió en la necesidad de que se habilite un nuevo retiro de ahorros previsionales para entregar recursos a las familias y comentó además los quiebres que se han evidenciado dentro de la bancada sobre esta materia.

"En el PS siempre han convivido diferentes almas al interior. El PS nace de una federación de corrientes de opinión absolutamente diversas que tienen un fin común. Al interior de la bancada la situación es idéntica: tenemos posiciones, somos apasionados, pero tenemos un fin común. Nosotros creemos y tratamos de proteger a la clase más desposeída de este país, a los trabajadoras y a las trabajadoras, y en eso el PS no se pierde. Podemos tener diferencias de opiniones legítimas, válidas, pero que representan el sentir de la bancada del PS", señaló el parlamentario.

Con todo, tanto el proyecto parlamentario del quinto retiro como la alternativa del Ejecutivo serán votados en Sala el próximo lunes.