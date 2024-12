Luis Ruz: Dichos de Matthei por pensiones generan confusión cuando se acercaban las posiciones

Luis Ruz, vicepresidente del centro de pensamiento Democracia y Comunidad (perteneciente a la Democracia Cristiana), sostuvo en El Primer Café que las declaraciones de la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sobre la reforma previsional, generan "confusión" en un momento donde las posturas se habían acercado.

La carta presidencial de Chile Vamos escribió este domingo en X que "después de leer el segundo informe de la mesa técnica observo que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas", generando una serie de reacciones en la oposición.

Ante estas palabras, Ruz sostuvo que "más que certezas, genera confusión, en un momento en que además nosotros entendemos que las posiciones se han ido acercando, y a mí lo que me provoca esa señal política de Evelyn Matthei tiene que ver más bien con la presión o la posición más dura que ha tenido otro sector de la derecha representada por el Partido Republicano en materia de pensiones".

"Uno esperaría en este tipo de discusiones que aquellos que aspiran a liderar el país, en este caso Evelyn Matthei, se las jugara aún más con una cuestión que no puede seguir esperando, que es mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas", manifestó.

Mientras tanto, el exsubsecretario Rodrigo Ubilla (RN) recordó que "Evelyn tiene una larga trayectoria en materias previsionales, ella trabajó en la Superintendencia de Pensiones, fue ministra del Trabajo del Presidente Piñera y cuando ejerció los cargos de diputada y senadora siempre estuvo vinculada con la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Entonces estamos hablando de una persona altamente especializada en estas materias y me parece muy positivo que ella se refiera a este segundo informe técnico".

"Me parece que es un avance en lo que debiera ser esta discusión, que me imagino que ella va a reflexionar durante estos 10 días de receso. Como la discusión va a seguir el lunes 6, creo que va a ser otro insumo importante", agregó.

Desde Ideas Republicanas, ligado al Partido Republicano, su director Patricio Dussaillant sostuvo que "no sé cuál era la estrategia de Matthei, de no salir a decir nada (...) me imagino que se dio cuenta que Chile Vamos estaba un poco desordenado y no estaba alineado, yo creo que era bueno que saliera a alinear un poco el tema".

"Tal vez se retrocedió en el acuerdo cuando se fijaron posiciones más claras, yo creo que hoy día el gobierno comete un error si sigue generando expectativas de que va a haber un acuerdo en enero, porque no tiene los votos ni dentro de su coalición ni en la oposición", aseveró.