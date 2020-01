Ministra desestima propuesta de pensiones de la oposición: Una parte de cotización extra debe ir al ahorro individual

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, aseguró que la propuesta de la oposición en materia previsional es insuficiente para mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados.

La propuesta que concordó la oposición establece que de los seis puntos extras de cotización a cargo del empleador se destinará una parte a reparto, para mejorar las actuales pensions, y otra a un ahorro colectivo, para mejorar las futuras jubilaciones, en una iniciativa que será entregada al Gobierno.

Si bien Zaldívar dijo que en el Ejecutivo no conocen formalmente la propuesta, la fórmula que se acuerde debe considerar una parte de la cotización extra para las cuentas individuales de los actuales trabajadores.

"Darle solución a los problemas de las pensiones en Chile solo se puede hacer si del aumento de la tasa de cotización, que va a ser de cargo del empleador, destinamos una parte de ella a mejorar las pensiones de los actuales y destinamos otra a un ahorro que permita mejorar las pensiones de quienes son actualmente trabajadores. Esa es la única forma", planteó la secretaria de Estado.

"Para mejorar las pensiones necesitamos recursos, no podemos destinar todos los recursos que vamos a tener para mejorar solamente a un grupo", recalcó.

Consultada sobre cuando se va a presentar la propuesta del Gobierno, Zaldívar dijo que están trabajando contra el tiempo, sin dar fechas a las indicaciones del Ejecutivo.

CUT aboga por cambios estructurales

Por otro lado, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, comentó que la reforma previsional no se debe hacer a espaldas del movimiento social y que debe considerar cambios estructurales.

"Creemos hoy día que es muy relevante conocer cuál es el alcance de los acuerdos que los actores de oposición en el Parlamento están suscribiendo para ver cómo eso realmente permite incorporar cambios estructurales en el actual sistema de pensiones", planteó la dirigenta de la multisindical.

A juicio de Figueroa esos cambios deben garantizar "no solo la urgencia de hoy, que son pensiones dignas, que no están llegando a los trabajadores y trabajadoras que están jubilándose, sino que además a hacernos cargo de que este desafío tiene que ver con un sistema que estructuralmente requiere cambios, y esos cambios, a nuestro entender no se resuelven solo con aumento de cotización".

Quien también entró al debate de pensiones fue el ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés, que sostuvo que la única forma de mejorar las pensiones de actuales y futuros jubilados pasa por establecer una fórmula con "algo de reparto" a partir de la cotización extra a cargo del empleador.