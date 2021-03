Ministra Zaldívar y oposición a reforma previsional: Para lograr un acuerdo ambas partes deben ceder

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, planteó en Cooperativa que es necesario generar mayores incentivos para que los trabajadores deseen cotizar, junto con llamar a la oposición a ceder en su postura sobre la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Zaldívar aseveró que "para lograr un acuerdo, ambas partes tienen que ceder", luego que los parlamentarios de izquierda insistieran en su postura de destinar el 6 por ciento de cotización adicional a un fondo colectivo y no a las cuentas individuales de los trabajadores.

"Nosotros trabajamos durante cerca de un año con todos los senadores de la Comisión de Trabajo y muchas de las cosas que están contenidas acá las conversamos, las debatimos y por lo tanto yo creo que hay bastante consenso en muchísimas de ellas. Finalmente no se pudo llegar a un acuerdo por un punto que era claro, que tiene que ver con el destino del 6 por ciento", planteó la secretaria de Estado.

Zaldívar manifestó que "el punto de diferencia está en que nosotros creemos que así como es fundamental hacer solidaridad con parte de esta cotización, también creemos que es fundamental que el trabajador tenga todos los incentivos para cotizar, y una forma de tener incentivos para cotizar es que tenga la certeza que su esfuerzo va a retribuirse".

"Nosotros no pudimos llegar a un acuerdo fuera del Parlamento, estuvimos buscándolo hasta el último minuto, pero eso no quiere decir que el diálogo se haya cortado y no se tenga que seguir buscando un acuerdo", puntualizó la autoridad.