Ministro Melero aseguró "plena continuidad" en tramitación de la reforma previsional

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, aseguró que habrá "plena continuidad" del proyecto de reforma previsional cuya tramitación había sido avanzada por su predecesora, la ex ministra María José Zaldívar.

En su primera participación en la Comisión de Trabajo del Senado, el ex parlamentario manifestó que "aquí va a haber plena continuidad respecto de lo que se avanzó en la gestión de la ministra Zaldívar, me acompaña el mismo equipo que trabajó con la ministra Zaldívar. No vamos a partir de cero, en el sentido de que hay una continuidad en la forma como este Ministerio está viendo la reforma".

"Tengo también la convicción absoluta de que la industria de las AFP no puede seguir funcionando en los mismos términos en que ha funcionado hasta el día de hoy, necesita cambios, necesita regulaciones distintas, muchas de ellas vienen planteadas en el proyecto de ley, como ustedes lo han visto", sostuvo.

Previamente, esta comisión ya rechazó dos veces la propuesta del gobierno, que busca que el aumento de 6 puntos en las cotizaciones se distribuya tres para un fondo de ahorro colectivo y otros tres a las cuentas de capitalización individual.

Uno de los temas que se trató durante esta jornada es la indicación que crea la denominada "Ley Marraqueta", que busca entregar 34 UF (cerca de un millón de pesos) a una cuenta de ahorro a cada niño que nazca en el país, con el fin de crear una base para las pensiones.

Melero se mostró abierto en este tema, pero planteó que "sin duda que el tema costo va a ser un factor muy importante, porque hoy día en Chile están naciendo del orden de los 240 a 250 mil niños al año y si las matemáticas no me traicionan, estamos hablando de 250 mil millones de pesos como aporte anual, lo que no es una cifra despreciable dentro de lo que el presupuesto del país establece".

La impulsora de esta iniciativa, la senadora Carolina Goic (DC), precisó que "nosotros tenemos claro que la mayor parte de nuestras indicaciones son inadmisibles, son propuestas que esperamos que se puedan conversar, que podamos trabajar, que las pueda acoger el Ejecutivo y que vamos a abrir una discusión pensando en generar un acuerdo en la Comisión Mixta".

"Tenemos esas limitantes, para que no se malentienda, hoy día se rechazan ciertas cosas a la expectativa que podamos generar un acuerdo en la próxima instancia legislativa", dijo.

Este tema no se votó finalmente y será tratado en alguna de las próximas dos sesiones, donde se espera despacharlo a la Comisión de Hacienda.