Ministro Monckeberg: "Necesitamos solidaridad, no basta sólo capitalización individual"

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg (RN), dijo que el Gobierno está abierto a discutir el destino del 4 por ciento de cotización adicional que propone -con cargo al empleador- como parte de su reforma al sistema de pensiones.

"Eso es un tema que vamos a discutir en el Congreso. La propuesta original es que el 4 por ciento son recursos del trabajador, sin embargo, nosotros sabemos que eso puede ser materia de discusión", dijo Monckeberg a El Diario de Cooperativa, al retomar uno de los debates que marcó la última campaña presidencial.

"Yo lo único que quiero decir es que necesitamos más solidaridad: no basta sólo capitalización individual, no basta sólo que cada uno arme su pensión con lo que es capaz de ahorrar; eso es injusto", aseguró.

El ex diputado agregó que "el sistema de capitalización individual, de AFP, funciona para aquéllos que tienen capacidad de ahorro y capacidad de trabajo continuo, pero no para la gran mayoría de chilenos, que no tienen ninguna posibilidad de tener trabajo continuo durante más de 20 años de su vida".

"No cualquier solidaridad"

Con este diagnóstico a la vista, Monckeberg insistió en que se requiere "tener solidaridad, pero solidaridad justa, no cualquier solidaridad", e indicó que ésta "no puede ser una solidaridad como se planteaba en otro proyecto del Gobierno anterior, donde finalmente los trabajadores más pobres eran los que le financiaban la pensión al trabajador más rico, o donde los jóvenes cotizaban más para pagarle la pensión a los que estaban pensionándose, y cuando los jóvenes llegaban a ser viejos no recibían ni uno".

"Queremos una solidaridad donde, de verdad, el Estado aporte a aquéllos que les cuesta más encontrar trabajo o los que tienen más lagunas previsionales", explicó.

Más competencia, pero sin bancos como administradores

El secretario de Estado señaló que la propuesta del Ejecutivo contempla "un incremento de 40 por ciento al Pilar Solidario en forma gradual", pero desde el momento mismo en que se apruebe el proyecto, "empiezan inmediatamente a subir las pensiones más bajas".

Junto con ello, la reforma previsional de Sebastián Piñera considera "medidas para promover el alargamiento de la edad laboral" y, "definitivamente" -subrayó- para elevar la competencia en el sistema, incluyendo, por ejemplo, a las cajas de compensación y otras "entidades públicas o privadas", con la excepción de los bancos.

"El tema de los bancos me preocupa un porque ahí hay un conflicto de interés de interés que es de difícil solución. (...) No me entusiasma mucho que los bancos entren al mercado de la administración de fondos (de pensiones), pero sí se requiere más competencia; le haría bien al sistema que más actores ingresen a la administración de los fondos", sentenció el ex parlamentario y ex presidente de la Cámara Baja.