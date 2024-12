Pensiones: Flores instó a la derecha a "no seguir dando saltos y cumplir compromisos"

El senador Iván Flores (DC) abordó este sábado los avances de la bullada reforma previsional, haciendo un llamado a la oposición para que "cumplan su compromiso" y se pueda votar la propuesta, lo que calificó como "urgente.

"En política los compromisos deben ser cumplidos y hubo uno para que antes de que termine enero tengamos un acuerdo. Que la derecha no esté brincando de un lado para otro y que la candidata presidencial (Evelyn Matthei) no acomode los discursos para prorrogar el plazo", solicitó el parlamentario.

En esta línea, invitó a la derecha a que "cumpla el compromiso" y vote esta reforma, afirmando que "no hay manera de mejorar la pensión a los actuales pensionados si no es con solidaridad".

"No hay manera de mejorar las condiciones de las mujeres que siempre han sido postergadas y, siguen siéndolo, si no es con solidaridad", puntualizó Flores, que señaló también que "ese 6% adicional es un aporte del empleador, no es plata que se le esté quitando a los trabajadores".

"Esta posibilidad de mejorar las pensiones también debe ser para los actuales pensionados, porque de lo contrario, ¿cómo lo hacemos? A través de la PGU es más caro todavía", analizó.

Críticas a las AFP

Asimismo, el democratacristiano señaló que "la gente mayor no puede seguir esperando y ser rehén de los vaivenes políticos. Necesitamos unidad; una postura país hacia los adultos mayores, los pensionados ya no aguantan más".

Finalmente, al ser consultado sobre las AFP y sus campañas, Flores dio cuenta que "si este negocio no fuera tan jugoso" para dichas entidades, "no habrían gastado 11.000 millones de pesos en publicidad durante el 2024, y lo siguen haciendo".

"Publicidad para mantener todo igual, sin cambios y con sus jugosas ganancias. Esa plata podría haber estado en el mejoramiento de las pensiones de la gente, de los afiliados", cerró.