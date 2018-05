Piñera retiró reforma constitucional que crea el Consejo de Ahorro Colectivo

El Gobierno de Sebastián Piñera retiró oficialmente de tramitación este martes el proyecto de reforma constitucional que crea el Consejo de Ahorro Colectivo, uno de los pilares de la reforma previsional impulsada por el anterior Gobierno de Michelle Bachelet.

La Cámara de Diputado recibió durante la presente jornada la notificación enviada por el Mandatario que da cuenta de la decisión.

El Presidente Piñera retiró de tramitación la reforma constitucional de la administración Bachelet para crear el Consejo de Ahorro Colectivo. pic.twitter.com/zW4LGRpUWg — Jorge Espinoza Cuéllar (@espinozacuellar) 29 de mayo de 2018

Tras conocerse la decisión del Ejecutivo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (PS), exigió respeto por parte del Gobierno.

"La verdad es que el Congreso merece respeto. Nosotros, inclusive, algunos diputados ya intervinieron sobre el proyecto, dieron su discurso, lo vimos hace unas semanas atrás y, por tanto, íbamos a continuar con el debate. De hecho, todavía teníamos diputados y diputadas inscritos para hablar y hoy supimos que se retiraba (el proyecto). Creo que no corresponde", afirmó la parlamentaria.

Fernández añadió que el proyecto, además, "requería un quórum muy alto para ser aprobado, que era probable que inclusive no se lograra, pero creo que es importante debatir de cara a la ciudadanía un tema, no retirarlo y, por tanto, no nos parece lo que ocurrió".

De esta manera, se transforma en el segundo proyecto dejado por la pasada administración que el Gobierno de Piñera retira de tramitación, luego que fuera retirada en abril pasado la iniciativa para entregar una reparación económica de tres millones a los ex presos políticos reconocidos como tales por las comisiones Valech I y II.