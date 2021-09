Por mínimo margen y en medio de duro debate sobre sus efectos, el cuarto retiro saltó su primera valla

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto del cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones, en una sesión realizada durante la tarde de este miércoles.

La decisión fue tomada con siete votos a favor, de Karol Cariola (PC), Diego Ibáñez (CS), Pamela Jiles (PH), Leonardo Soto (PS), Miguel Ángel Calisto (DC), René Saffirio (Ind) y Marcos Ilabaca (PS); mientras que los seis votos en contra fueron de Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Carlos Kuschel (RN), Karin Luck (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Gonzalo Fuenzalida (RN).

Tras la votación, Soto planteó que "hubo presiones muy grandes sobre parlamentarios oficialistas y también de oposición. Es una decisión difícil, pero creo que va a ser celebrada por millones de chilenos y chilenas, ellos más que nada saben de que manera los puede ayudar, porque las ayudas del gobierno aún no lo dan y no lo han dado en todo este año y medio".

Por su parte, Cariola dijo que "hay muchas personas y muchas familias que tuvieron que adquirir deudas durante este más de año y medio en que el Gobierno no les entregó ni un solo peso en ayudas financieras".

"Esa es la razón por la cual creemos que hoy más que nunca este cuarto retiro tiene tanto sentido, porque viene a aliviar", agregó.

⭕️ AHORA | Comisión de Constitución aprueba con 7 votos a favor y 6 en contra la idea de legislar sobre los proyectos de #cuartoretiro. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) September 1, 2021

Ante la posibilidad de aprobación de esta iniciativa, este martes el Banco Central realizó una histórica modificación de la tasa de interés, aumentándola en 75 puntos base y situándola en 1,5 por ciento.

Según indicó el ente rector, esta medida se debió a los riesgos de sobrecalentamiento y a los "desequilibrios" de la economía, debido a la gran cantidad de dinero que circula producto de los retiros.

La iniciativa será tratada en particular durante la próxima semana en la misma comisión, para así continuar su tramitación en la Sala de la Cámara Baja, donde el Gobierno -liderado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda- buscará alinear al oficialismo para lograr su rechazo.

SICHEL EMPLAZA NUEVAMENTE A DIPUTADOS: "SEAN SERIOS"

De gira por la nortina región de Atacama, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel (ind), muy crítico de los retiros anticipados, volvió a emplazar a los diputados a no seguir jugando con los ahorros de los chilenos "para ganar una elección y unos votitos".

"Con el primer retiro dijeron abiertamente que lo hacían mientras aprobaban la reforma de pensiones; la segunda vez, dijeron 'no, no, no, todavía no lo logramos, pero ahora sí'; el tercero y el cuarto ya es cuento, es mentira y lo quiero decir abiertamente".

En ese sentido, pidió a los congresistas que "sean serios, no juguemos con las expectativas de la gente, aprueben una reforma de pensiones que diga que vamos a terminar con las pensiones de miseria y no sigan jugando con la plata que le ha costado a los chilenos, que han ahorrado con su trabajo".

Finalmente, Sichel les conminó a que, "si no aprueban la reforma de pensiones, dejen de discutir de retiros previsionales".