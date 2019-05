Presidente de la "Comisión Bravo": La reforma es urgente, aunque no sea como todos quieren

El economista David Bravo, líder de la comisión asesora presidencial encargada por Michelle Bachelet -en su segundo mandato- para estudiar cambios a las pensiones, llamó a la clase política a lograr acuerdos para mejorar el sistema previsional, en el marco de la discusión por la reforma que impulsa el Gobierno de Sebastián Piñera.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Bravo rescató que en el debate actual "hay bastante espacio para poder tener un sistema de pensiones que probablemente va a ser mejor, que va a entregar mejores pensiones que lo que tenemos hoy día", pero "si las partes de ponen de acuerdo (...) está en manos del Gobierno y del Congreso. Necesitamos que la clase política se ponga de acuerdo, que haga su trabajo".

En caso contrario, advirtió, "corremos el riesgo de que pasen otros 10 años sin que hagamos nada para que las pensiones mejores, (...) y va a ser peor, porque todas las tendencias apuntan a que las pensiones van a ir a la baja en los próximos 10 años.", frente a lo cual planteó que "necesitamos urgente ser exitosos como país para acordar una reforma, que tal vez no es la que todos tienen en mente, pero que verdaderamente apunte a mejorar las pensiones".

"Tenemos la posibilidad cierta de avanzar, es un tema bien complejo donde hay posiciones bastante extremas. El punto relevante es que si no tenemos mayores recursos, ahorros, cotizaciones, no vamos a tener mayores pensiones y por lo tanto es urgente que se empiece a llegar a un acuerdo en esta materia", reiteró.

No concuerda con "excluir" actores, pero prefiere ser "realista"

Respecto al 4,2 por ciento de cotización adicional propuesto en la reforma de Piñera, que el Ejecutivo se comprometió con parte de la oposición a que sea administrado por un ente público, sin participación directa o indirecta de las AFP, el economista de la llamada "Comisión Bravo" no coincide con la medida.

"Entiendo que en el proyecto original del Gobierno las AFP no participaban en la administración del 4 por ciento y ese ha sido un punto que la oposición ha levantado con bastante fuerza (...) no me gusta la idea de que a priori se piense en exclusión de gente, porque desde lo técnico hay que buscar lo que parezca más eficiente", expuso.

Sin embargo, "siendo realista lo relevanten a estas alturas, es que podamos materializar un incremento en las cotizaciones, más que el mecanismo específico", precisó.