¿Puede la guerra comercial entre EE.UU. y China afectar a las pensiones en Chile?

El economista de la Universidad de Chile Alejandro Alarcón explicó los posibles efectos que pudiese tener en las pensiones de los chilenos la guerra comercial que mantienen Estados Unidos y China.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, expuso primeramente que la imposición de aranceles a los productos que cada país importa del otro, "dificulta el libre comercio y tiene efectos sobre el empleo y el crecimiento de esos países, y derrama hacia el crecimiento global, como Chile, una economía pequeña y abierta".

En el caso de las pensiones en nuestro país, apuntó que tal vez se vean afectadas "indirectamente por el valor que puedan tener los títulos en que están invertidos los títulos de los trabajadores en el exterior, que en algunos casos dependen del valor de las acciones en Estados Unidos".

No obstante, "todavía no veo ese efecto directo", aclaró el experto, analizando que los primeros efectos "van a ser principalmente en la actividad (económica mundial) y todavía no la veo tan fuerte e Chile, quiero ser bien claro en eso".

De todos modos, "podría afectar a la actividad económica de Chile y a la trayectoria del precio del cobre, que habíamos visto recuperarse de manera muy importante en los últimos meses".

En ese sentido, comenta que "tenemos un tema pendiente, que es la trayectoria del gasto y déficit fiscal, (pues) el cobre explica en gran medida los ingresos que el país puede tener para sus arcas fiscales, por lo tanto, en eso podría haber mayor dificultad (...) pero no lo vamos ver inmediatamente".

Respecto a la decisión de Rusia de sumarse a esta guerra comercial imponiendo aranceles de hasta 40 por ciento a productos de EE.UU., Alarcón consideró que "es una señal simbólica, pero no veo que tenga un impacto muy fuerte" y aseguró que por ahora los actores claves son el país norteamericano y China, que "representan más del 40 por ciento del PIB mundial".