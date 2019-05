Reforma previsional: Monckeberg llamó a aprobar idea de legislar, a cambio de acoger propuestas

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, hizo un llamado a los parlamentarios de oposición de apoyar la idea de legislar el proyecto de reforma previsional presentado por el Gobierno.

Monckeberg asistió a un desayuno con cerca de 100 madres privadas de libertad en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, en la comuna de San Joaquín, en el marco de la celebración del Día de la Madre, donde se refirió a la reforma previsional.

Esta mañana desayunamos con 100 madres en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago para celebrar el #DíaDeLaMadre. #FelizDíaDeLasMadres #FelizDomingo pic.twitter.com/rj3MgkdPY8 — Nicolás Monckeberg Diaz (@nmonckeberg) May 12, 2019

En esa ocasión, además de cantar la canción "El Rey", se refirió a la discusión de este lunes sobre la idea de legislar la iniciativa, que fue aplazada el pasado jueves por parte de la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

"Estoy absolutamente disponible, y el Gobierno también, a conversar todas las mejoras posibles al proyecto, porque en el corazón de nuestro proyecto está una sola cosa: mejorarle las pensiones a los adultos mayores y hacerlo de forma responsable", dijo Monckeberg.

"Nada sirve un proyecto que le mejore las pensiones por 20, 30 años y que después dejamos a todas las generaciones endeudadas", agregó el secretario de Estado.

El ministro del Trabajo también invitó a los parlamentarios a apoyar la idea de legislar y tener "la garantía que al día siguiente cada una de las propuestas que los parlamentarios hagan para mejorar el proyecto va a ser acogida, porque definitivamente creemos que este es un proyecto urgente".

Las exigencias desde la oposición son una respuesta formal por escrito desde el Gobierno respecto a los 10 puntos mínimos propuestos en el proyecto que hicieron para avanzar en la tramitación.

Lorenzini: Negarse antes me parece que no es adecuado

El diputado de la bancada DC Pablo Lorenzini se refirió a la posibilidad que la oposición se niegue a la aprobación del proyecto en primera instancia.

"Negarse antes a mí me parece que tampoco es adecuado. Tenemos la mayoría y podemos obligar al Ejecutivo en las votaciones a darle explicaciones al país si no quedase en nada o a mejorar el proyecto que está muy malito", afirmó.

La posición de la Democracia Cristiana es una de las dudas en la oposición, ya que aún no han definido si se alinearan para rechazar el proyecto o aprobaran la idea de legislar, tal como sucedió con la reforma tributaria.

"Por lo menos yo, en lo particular, el partido, la bancada hemos conversado, tomaremos decisiones, pero uno en lo propio dice cuando puedo ejercer mi derecho a decir esto, esto y eso. No hay esto, no voto a favor", agregó Lorenzini.