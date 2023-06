Reforma previsional: Oficialismo buscará alternativas a renta vitalicia como modalidad de pensión

El martes 4 de julio es la fecha que impuso la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para retomar la discusión de la reforma de pensiones, por lo que el oficialismo ya está trabajando en sus propuestas, con las que buscará alternativas a la renta vitalicia como modalidad de pensión en la reforma previsional.

Según consignó El Mercurio, el oficialismo pretende, en esta semana distrital, desplegar una campaña informativa y una "jornada nacional de difusión". En ese contexto, se presentó como alternativa dividir la discusión en capítulos, como la separación de la industria o el principio de solidaridad, tal como se hizo en el debate en general del proyecto.

En esa línea, tanto el Frente Amplio (FA) como el Partido Comunista (PC) presentaron alternativas a las rentas vitalicias como modalidad exclusiva de pensión. El proyecto de Ley del Gobierno busca eliminar la jubilación a través del retiro programado, debido a que esta alternativa "no protege a las personas de los riesgos de longevidad, vaivenes de rentabilidad de los mercados financieros ni de la inflación".

El PC, por ejemplo, propondrá la creación de una empresa pública de seguros a fin de "darle una oportunidad al pensionado, y no obligarlo a traspasar sus fondos a una compañía de seguros", según comentó el diputado Luis Cuello.

Desde el FA, el diputado Andrés Giordano (Ind-RD) afirmó que la alternativa única de renta vitalicia "no se sostiene", ya que "obliga al trabajador a comprarle un seguro a un privado". En ese sentido, el parlamentario propuso que la comisión analice una opción distinta, "que permita elegir como hoy ocurre, quizás perfeccionándolo, con el retiro programado".

Asimismo, el diputado adelantó que solicitarán simular el efecto de distribuir la cotización previsional en partes iguales entre el empleador y el trabajador, es decir, 8,25 por ciento cada uno, según los porcentajes que plantea el proyecto de ley.

BÚSQUEDA DE CONSENSO CON LA OPOSICIÓN

Otro factor clave del proceso serán las conversaciones que mantiene el Gobierno con la oposición. En esa línea, este jueves la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se reunirá nuevamente con parlamentarios de Renovación Nacional (RN) para exponer detalles sobre el proyecto.

Algunos diputados consideran que la discusión de modificaciones a la reforma previsional original dependerá del grado de consenso que alcance la Moneda con los partidos de Chile Vamos y Republicanos.

Desde el Partido Socialista (PS), el diputado Juan Santana, señaló que "más que presentar indicaciones por cuenta propia, esperamos que el Gobierno con los partidos de oposición sean capaces de concordar indicaciones que puedan ser respaldadas de forma transversal". Asimismo, valoró la actitud de diálogo por parte de RN, y espera lo mismo por parte de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Republicanos.

En ese mismo sentido, el diputado del Partido por la Democracia (PPD), Héctor Ulloa, sostuvo a El Mercurio que, si bien están trabajando en algunas indicaciones para el proyecto, lo principal es que estas últimas estén supeditadas a un gran acuerdo, para que se llegue con posibilidades de aprobar la reforma en la Sala de la Cámara Baja.

"Nos sacamos nada con aprobar la reforma del Gobierno con la sola mayoría que tenemos en la Comisión. Eso refleja la verdadera mayoría que necesitamos y naturalmente no tenemos", puntualizó Ulloa.

En tanto, y de manera contrapuesta a este último, el diputado Andrés Giordano cree que las conversaciones bilaterales del Gobierno y la oposición no bastan para generar un consenso, ya que "no le parece justo" que la discusión se resuelva en "mesas pequeñas", donde no están todos los actores involucrados.

"La única forma coherente de reiniciar el debate es revisar las propuestas alternativas que ya se esgrimieron en la mesa técnica y, eventualmente aquellas que esperamos que presente la oposición. Me parece un poco apresurado abrirse a alguna alternativa distinta si no tenemos claro cuánto eso impacta en las pensiones", cerró el parlamentario.