Reforma previsional: Oposición aún cuestiona repartición del 6% de cotización adicional

La oposición continúa fustigando los cambios a la reforma previsional anunciados por el Presidente Sebastián Piñera, y cuestionan la repartición del 6% de cotización extra.

Desde la oposición exigen que esta cotización sea repartida en su totalidad a un fondo solidario, a diferencia del Gobierno, que postula repartir el 6% bajo la fórmula 3 y 3: un 3% a la cuenta individual y un 3% a un pilar solidario.

"El Gobierno, respecto a la reforma de pensiones, insiste en más de lo mismo: consolidar un sistema que ha fracasado, el de las AFP y las cuentas individuales", aseguró el senador Juan Pablo Letelier (PS).

"En estos días sigue insistiendo respecto a cómo distribuir el nuevo aporte contributivo de los empleadores, el nuevo 6 por ciento, lo que hay que definir no es cómo se reparte el 6 (por ciento), sino cómo se reparte el 16, que es la totalidad -explicó- y para eso necesitamos un pilar de seguridad social más fuerte, ese es el camino para tener mejores pensiones".

Un llamado al Congreso

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, insistió en la necesidad que el Senado apure la tramitación de la reforma, con el fin de aumentar "por fin" las pensiones.

"Queremos pedirle al Congreso Nacional, en particular al Senado que nos ayude para poder -por fin- sacar adelante el aumento de las pensiones de las personas mayores y este aumento de las pensiones, además, tiene rostro de mujer", señaló Rubilar.

"Que podamos efectivamente preguntar a quiénes son los grandes beneficiados si logramos un acuerdo de si ellos pueden seguir esperando -explicó- porque ya llevamos más de 15 años esperando sacar un gran acuerdo, que no ha llegado, que lamentablemente no ha permitido hacer algo que es urgente y que el diagnóstico ha sido claro: No podemos seguir con las pensiones que tenemos".

Piñera: No puedo creer que el Congreso no brinde su apoyo

En esta línea, el Presidente Sebastián Piñera fustigó al Congreso por no intentar mejorar las pensiones apoyando la reforma previsional del Gobierno.

"Esta reforma beneficia en forma inmediata a 2,1 millones de pensionados chilenos. Yo, realmente, no puedo creer que el Congreso no preste su apoyo mejorando el proyecto a una reforma que mejora las pensiones de todos los actuales pensionados y, también, mejora las pensiones mejora las pensiones de los futuros pensionados", afirmó el mandatario.

"Llamo a todos a buscar los acuerdos, que es lo que el país necesita para avanzar -aseguró- Le he pedido a la ministra del trabajo y al ministro de Hacienda, que hagan sus mejores esfuerzos para lograr un acuerdo en el senado que permita mejorar las pensiones"

¿Cómo va el proyecto de tercer retiro?

En tanto, el diputado Esteban Velásquez (FRVS) hizo un llamado a que el Congreso no "torpedee" el proyecto de un tercer retiro del 10%.

"Queremos que este tercer proyecto no lo torpedee, por el contrario, lo respalde, sea capaz de demostrar esa capacidad de diálogo que dice tener. Además, aquí en la Cámara, con mucho respeto, pero no queremos que el diputado Walker se transforme como en el Nerón de la Cámara de Diputados, o sea él no puede estar en cada momento levantando el dedo cuando él parece, y cuando no le parece, lo baja", fustigó Velásquez.

"Yo diría que esos tiempos pasaron, lo que queremos es que lo ponga en discusión, bueno luego se verá, si éste tiene respaldo del quórum necesario", cerró el parlamentario.

En este contexto, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Matías Walker (DC), anticipó que si este proyecto se pone en tabla, estará a cargo del nuevo presidente de la Comisión, que se definirá el próximo martes.

La diputada Alejandra Sepúlveda (PRVS), co-impulsora de la propuesta, fustigó que "si tenemos un nuevo presidente nos vamos a demorar alrededor de una semana y media en tener un nuevo presidente en ejercicio en la Comisión de Constitución. Nosotros no podemos supeditar algo que la ciudadanía está pidiendo y que necesita a que un diputado diga que no o que sí. Que no quiera a lo menos ponerlo de discusión me parece inaceptable".