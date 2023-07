RN pide al Gobierno que "renuncie" a actual reforma previsional y presente proyecto "mucho más acotado"

Renovación Nacional pidió este domingo al Gobierno quitar la urgencia que se le puso a la reforma previsional debido a que, afirman, aún faltan acuerdos que sellar y que, en su lugar, se presente un nuevo proyecto "más acotado".

Esto ocurre además en medio de la postura de la UDI de no continuar los diálogos con el Ejecutivo exigiendo al Presidente Gabriel Boric sacar al ministro Giorgio Jackson del gabinete tras el robo a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, decisión que no fue respalada por el resto de Chile Vamos.

El jefe de la bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, sostuvo que "no tiene ningún sentido que el Gobierno pretenda llegar a un acuerdo y seguir votando el día martes en la Comisión de Trabajo".

"El Gobierno le tiene que quitar la urgencia y de esa manera poder llegar a un acuerdo concreto, que pase la reforma rápidamente por la Cámara de Diputados y llegue al Senado con un marco de acuerdo que les dé una buena reforma previsional a los chilenos", planteó.

"Hoy día la Cámara de Diputados simplemente estamos votando algunas adecuaciones de lenguaje y pronto vendrá la derogación del Decreto 3.500 donde no hay un acuerdo. El Gobierno dijo que está disponible para mantener el decreto y, por lo tanto, nosotros creemos que es la hora de que el Gobierno renuncie a este proyecto y presente uno mucho más acotado, que le haga real sentido a los chilenos", añadió el parlamentario.

El debate de la reforma previsional se encuentra estancado en el 6 por ciento de cotización adicional y si parte de éste debería estar destinado a un fondo solidario, como propone el Gobierno, o si el total queda en las cuentas individuales, como defiende la derecha.

Desde la UDI señalaron que si esa cotización va a las cuentas individuales, entonces estarían disponible para firmar un acuerdo.

"Más allá de lo que pase en la mesa técnica, las decisiones en materia política y legislativa se dan en el Congreso. Si en el Congreso se llega a un acuerdo donde el fruto del esfuerzo de los trabajadores va a las cuentas individuales, nosotros lo vamos a votar favorablemente, nos demoraríamos menos de una semana", afirmó el presidente de la UDI, senador Javier Macaya.

El parlamentario agregó que "si los puntos adicionales de cotización llegan a las cuentas individuales de los trabajadores, no necesitamos mesa técnica. No necesitamos tener este juego de máscaras donde el Gobierno al final sigue insistiendo en una mala propuesta, en una propuesta refundacional del sistema de pensiones chileno y no estaríamos, quizás, perdiendo el tiempo en esa mesa técnica".

La discusión sobre el destino de ese 6 por ciento de cotización adicional será el tema en la próxima sesión de la mesa técnica entre el Gobierno y parlamentarios, encuentro que se realizará este próximo martes 25 de julio.