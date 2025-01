Ruido frenteamplista por tesis de "correr el cerco" sobre préstamo de los trabajadores al Estado

En medio de la revisión -por parte de la Comisión de Hacienda del Senado- de la reforma al sistema de pensiones, la diputada del Frente Amplio Gael Yeomans alzó la voz este viernes respecto al préstamo solidario y la posibilidad de "correr el cerco" en unos años, punto considerado clave del acuerdo político alcanzado entre el Gobierno y Chile Vamos.

El préstamo reembolsable, denominado Aporte Diferido con Rentabilidad Protegida, se implementará de manera transitoria y corresponderá al 1,5% del alza a la cotización con cargo al empleador, que será administrado por el Seguro Social.

Respecto a su reembolso, se estableció una rentabilidad de mercado que corresponderá al retorno vigente para los bonos de la Tesorería General de la República, con el que se financiará el beneficio de 0,1 UF por año cotizado.

Yeomans propuso que, a futuro, esos recursos no vuelvan a capitalización individual, afirmando que "se pueden ir corriendo cercos en la medida que ese sea el horizonte".

La parlamentaria afirmó que "la apuesta son estos 20 años. Hay 20 años en donde se va a instalar este seguro del 1,5. Si en esos 20 años tenemos que dejarlo todo para convencer de la ampliación del seguro social. Y así como sucedió que el Pilar Solidario que era también un monto muy menor al principio, hoy día estamos en la PGU que es bastante más amplia".

"Se pueden ir corriendo cercos en la medida que ese sea el horizonte. Y yo apostaría a que no se devuelvan ese 1,5 a la capitalización individual, sino que se mantengan el Seguro Social", planteó.

La expresidenta del extinto partido Convergencia Social señaló que el Gobierno selló el acuerdo con el Senado para destrabar la reforma "también pensando que no sabemos si es que en un próximo Congreso vamos a tener mayoría, si es que vamos a estar en una situación mejor o, inclusive, si podemos vamos a ir a darlo todo en las próximas elecciones".

"El poder hacer cambios hoy y aumentar las jubilaciones teniendo la creación del Seguro Social, que, incluso, se puede ampliar más adelante: esa es la apuesta; que no nos quedemos en estos 20 años iniciales de esta garantía del Seguro Social, que es una garantía en la que el 1,5 de la cotización adicional va a pagar montos de jubilación que va a incrementar las pensiones en nueve meses más", planteó.

Además, agregó que "debemos insistir y buscar todas las vías de insistir con la separación de la industria, de insistir con cambiar el modelo, y tener una institución pública que se haga cargo, que sea legítima, que le entregue buenas jubilaciones a las personas".

Yeomans matizó tras las críticas de la oposición

Desde la oposición, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) fustigó que "las declaraciones de la diputada Yeomans son francamente inaceptables. No vamos a permitir que ningún peso de los cotizantes esté destinado para reparto, ni tampoco que el Estado le meta la mano en el bolsillo a los cotizantes".

"Son confusos los llamados que hace la izquierda", complementó su par de RN Frank Sauerbaum: "Primero, la ministra del Trabajo en plena negociación dice que en marzo van a presentar el proyecto del inversor estatal, y ahora el Frente Amplio llama a que el 1,5% del préstamo en realidad vaya al seguro social. La verdad es que, a días de votar, creo que hay que guardar mucha más prudencia si se quiere que el proyecto se saque adelante".

Tras la entrevista y las repercusiones de sus dichos, Yeomans sostuvo que "en ningún caso he sostenido que el préstamo contemplado dentro de esta reforma de pensiones no sea devuelto a quienes están cotizando. Más bien lo que he señalado es algo que sucede en todos los países del mundo, en que continuamente se están evaluando los sistemas de pensiones".

"En ese sentido -agregó- si en 20, en 30 años más, evaluamos que las jubilaciones no son suficientes y que el mecanismo contemplado en esta reforma, que tiene que ver con el Seguro Social, es un buen mecanismo que paga buenas jubilaciones, a diferencia de la capitalización individual, que es una promesa futura incierta de pagar buenas jubilaciones, que se mantenga entonces el Seguro Social".

Gobierno desdramatiza diferencias en el oficialismo

"Estamos trabajando para construir la mayoría necesaria que permita la aprobación de esta iniciativa, que es una buena noticia para las chilenas y chilenos", dijo, desde el Ejecutivo, el ministro de la Secretaría de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde.

Respecto de algunas diferencias expresadas desde algunos partidos de la alianza de Gobierno, la autoridad respondió: "Lo que hemos visto más bien es el pronunciamiento formal de las bancadas del oficialismo a favor de la iniciativa".

"Hay algunos parlamentarios de las distintas bancadas de oposición y del Gobierno que han dado a conocer puntos de vista distintos, pero la gran mayoría ha señalado que va a respetar el acuerdo y, por tanto, yo espero que un sentido constructivo y un compromiso con Chile signifique que se actúe con responsabilidad y, finalmente, se apruebe esta reforma", manifestó Elizalde.

Los avances en el Senado

Paralelamente, la Comisión de Hacienda del Senado sigue con la revisión de la reforma, con dos sesiones hoy en la sede del Congreso en Santiago y posiblemente también durante el fin de semana. Esto, luego de revisar en la víspera las indicaciones del Gobierno para atender las 11 áreas de riesgo fiscal que identificó el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

Antes de retomar la sesión esta tarde, el presidente de la instancia, Felipe Kast (Evópoli), reafirmó que "algunos querían que despacháramos esto el miércoles, para que ayer jueves estuviera en el Senado, y habría sido una locura".

"Creo que nos tomamos en serio el trabajo en la Comisión de Hacienda, hemos encontrado muchos espacios que necesitaban revisión, y sigo pensando que esta es una buena reforma, pero hay que hacerla con cuidado. Una reforma de esta envergadura no se puede despachar en 48 horas; la Comisión de Trabajo estuvo más de cuatro meses trabajando sobre lo mismo, y por eso hemos venido trabajando con intensidad, pero también con calma", enfatizó el senador.

A pesar de tal intención, Kast apuntó que "a veces veo mucha ansiedad: algunos piensan que esto es un gallito, y yo creo que no, estamos todos empujando la misma reforma, todos queremos que salga bien, por lo tanto, si somos capaces de detectar problemas ahora, es el momento de verlos".

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, coincidió en que "tenemos todavía hartos temas que cubrir del proyecto: hemos visto muy buena disposición de los senadores a seguir avanzando, pero es harto el terreno que tenemos que cubrir. Creo que ha sido buena la discusión, en el sentido de que se han aclarado muchas cosas a senadores y senadoras que no participaron en las discusiones previas, así que también nos ayuda a preparar el camino para la votación en la Sala la próxima semana".

Finalmente, su par de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, recalcó que "existe una voluntad de cumplir de todos los sectores políticos que suscribieron este acuerdo, con los plazos que nos autoimpusimos, así que ahora a seguir trabajando. Espero que se despache en los tiempos que sean necesarios, y si eso involucra el fin de semana, estamos plenamente disponibles. Llevamos dos años y medio en el proceso del proyecto de ley, y seriedad es lo que más ha primado en este trabajo".