Silber (DC): Que aprobemos legislar sobre pensiones no es dar cheque en blanco al Gobierno

El diputado Gabriel Silber (DC) aseguró este viernes en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que la aprobación de la idea de legislar la reforma previsional en la Cámara de Diputados no significa un "cheque en blanco" para el Gobierno.

La iniciativa, que pudo avanzar su trámite en el Congreso gracias a los votos de la Democracia Cristiana y el Partido Radical, volverá a la Comisión de Trabajo, donde el lunes pasado fue rechazada.

De cara al trámite, Silber -quien votó a favor en la Sala- aclaró que "fue una de las decisiones más importantes en términos de responsabilidad política que tuvimos que tomar como bancada de la DC. Aquí uno tiene que ir más allá de la caricatura".

"Habría sido un disparo a los pies el haber relegado este debate para tres años más para el próximo debate presidencial y eso es lo que queríamos confrontar con nuestros colegas de la oposición. Entendemos que los grandes temas, como el debate de las pensiones que hoy es tema prioridad país, debe trasladarse al Congreso Nacional y, por difícil que sea ese debate, no podemos quitarle el bulto nosotros, los parlamentarios, a un debate sustantivo para los chilenos", expresó.

El diputado recalcó que acá el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, "no tiene nada que celebrar, aquí no se ha aprobado ningún proyecto, por eso no nos gustan las caricaturas que ayer se querían instalar. Aquí este debate recién parte".

"A diferencia de lo que algunos han querido caricaturizar, no hemos dado ningún cheque en blanco. Ahí están nuestros votos para el debate en particular. El ministro (Nicolás) Monckeberg y el ministro (Felipe) Larraín se comprometió a una entidad estatal con un sello efectivamente de seguridad social, ni siquiera a una AFP estatal", agregó el parlamentario.

Indicó que "aquí hablamos de una entidad social sin fines de lucro, donde el único motivo de esta entidad es generar mejores pensiones (...) El 4 por ciento es el punto de partida".