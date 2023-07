Subsecretario de Previsión Social: Hemos dado señales de que podemos ceder en destino del 6%

Tras la tercera reunión que convocó el Gobierno con los expertos de partidos políticos para sacar adelante la reforma al sistema de pensiones, una de las mayores promesas del Presidente Gabriel Boric, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, abordó este miércoles, en entrevista con El Diario de Cooperativa, el destino del 6% de cotización adicional, punto que es una de las grandes trabas entre las partes para llegar a un consenso, el cual todavía está lejos de desenredarse.

El centro del debate se mantiene en que desde la oposición apuntan a la idea de que la cotización extra vaya íntegro a capitalización individual. Una postura distinta a la que tiene el Ejecutivo, que apunta que la cotización adicional vaya en su mayoría a un fondo común.

"Tenemos dos posiciones que se contraponen", dijo Reyes. "Por una parte —expuso—, el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno dispone que el 6% de cotización incremental vaya a un seguro social que permita lo que se denomina solidaridad intergeneracional; es decir, que quienes hoy día están cotizando contribuyan a mejorar las pensiones actuales. Por otro lado, (la propuesta de la derecha de) destinar todo a cuentas individuales implica mejorar las pensiones futuras, pero no hacerse cargo de la situación de las pensiones actuales. Esa es la gran diferencia de las dos posturas".

Sobre el destino de la cotización extra, el subsecretario sostuvo que "hemos dado algunos pasos en términos de ceder, porque entendemos que, finalmente, si hay un acuerdo, no va a ser un acuerdo que va a dejar contentos a todas las partes. Ambas partes tendrán que ceder. Por nuestra parte, hemos dado señales de querer ceder no solamente en la distribución del 6%, sino también en algunas otras características del proyecto".



Con todo, defendió que parte de la cotización extra vaya a seguro social: "Lo que está generando este sistema es, por así decirlo, 'hoy por ti, mañana por mí', en el sentido de que esta solidaridad que hoy día se le da a los pensionados actuales que tienen bajo nivel de pensión, que han pasado por momentos de cesantía y de enfermedad que han limitado sus ingresos y, por lo tanto, han afectado su pensión, también le puede ocurrir a los actuales cotizantes. Por lo tanto, si ellos quieren tener la posibilidad de contar con un soporte -en este caso, de un seguro social-, obviamente es conveniente destinar una parte de esto a conformar ese seguro social".

"HAY ESPACIOS (PARA UN ACUERDO)"

La Unión Demócrata Independiente (UDI) se levantó el pasado viernes de la mesa de diálogo sobre la reforma de pensiones y supeditó su vuelta a la dimisión del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, salpicado por presuntas ayudas fraudulentas a una fundación privada vinculada a su partido, Revolución Democrática (RD).

Los otros dos partidos de Chile Vamos, Evolución Política (Evópoli) y Renovación Nacional (RN), se desmarcaron de su socio de coalición y anunciaron su continuación en la instancia.

Pese a la baja de la UDI, el subsecretario manifestó que no pierde el optimismo y que cree que "hay espacios" para un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

"En ese espacio, en particular, se presentó la propuesta de RN y nosotros vemos ahí que hay puntos de diferencia, pero también hay puntos en los cuales podemos concordar. Esta mesa ha servido para generar este acercamiento, derribar algunos mitos, aclarar algunos puntos y poner algunas bases para un acuerdo político", indicó Reyes.

Respecto a los plazos, advirtió que "no es posible esperar mucho más. Llevamos varios años, no es solamente un proyecto de este Gobierno; hay dos Gobiernos anteriores que no han podido llegar a puerto con una reforma previsional y la sociedad no creo que nos permita que tengamos un fracaso nuevamente como clase política de poder llegar a una solución".

Planteó, además, que "dejarlo para un próximo Gobierno, del color que sea, también es una situación compleja".

"En ese sentido, reflexionando con una mirada a largo plazo, creemos que hay algún momento en el cual podemos llegar a un acuerdo", remarcó el subsecretario.