El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, confirmó en Cooperativa que los partidos de Apruebo Dignidad acordaron aprobar en general un cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones, pero que espera que sea la última vez en que se tenga que acudir a estos dineros para enfrentar la crisis derivada de la pandemia.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado dijo que "acordamos en general que vamos a aprobar el cuarto retiro. Ahora, cómo va a ser la modalidad que vamos a adoptar, eso lo van a discutir las bancadas".

"No creo que ninguna de las letras vaya a ser chica de parte nuestra, va a ser muy transparente cualquier cosa que acordemos, pero no puedo adelantar nada porque no avanzamos ni en impuestos sí o impuestos no, ni en cuotas, sino que lo dejamos en manos de la bancada", precisó.

El parlamentario recalcó que "sería bastante bueno que fuera el último retiro, desde mi punto de vista, porque vienen las elecciones ahora en noviembre y seguramente el cuadro político va a cambiar, a lo mejor vamos a tener ya electo un nuevo Presidente de Chile, un nuevo Parlamento, entonces tiene que pensarse de otra forma el tema de los retiros".