UDI: Estamos dispuestos a la PGU universal, pero no a hacer solidaridad con las cotizaciones de la clase media

Guillermo Ramírez, jefe de la bancada de diputados de la UDI, aseguró a Cooperativa que la oposición está disponible para aumentar la solidaridad del sistema de pensiones en Chile, pero a través de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y no de las cotizaciones previsionales "de la clase media".

Tras la aprobación de la denominada "ley corta de pensiones", en enero pasado, este apoyo estatal llega a los mayores de 65 años que se encuentran en el 90 por ciento más vulnerable de la población.

En conversación con Ahora es Hora de Cooperativa, Ramírez afirmó que la PGU debe ser el elemento clave en la reforma de pensiones que se discute en el Congreso, puesto que "es el pilar solidario del sistema actual".

En cambio, el nuevo 6 por ciento de cotización debe ir a las cuentas individuales y no a un fondo solidario, como propone el Ejecutivo.

"Lo que hemos dicho es: como las cotizaciones las paga la clase media, no hagamos solidaridad con las cotizaciones; dejemos que las cotizaciones vayan a las cuentas de los trabajadores. Eso es, por lo demás, lo que los chilenos quieren, como muestran todas las encuestas", puntualizó el legislador.

"Con tanta evidencia de que los chilenos quieren que la plata sea de ellos, le decimos al Gobierno: en vez de hacer solidaridad con cotizaciones de la clase media, deje esa plata a la clase media, que vaya a sus cuentas, que sea heredable y hagamos solidaridad con los impuestos de la nación, porque con los impuestos, el que tiene más, paga más. Ahí los ricos pagan y colaboran más que el resto, porque tienen más", explicó el integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

"Nosotros vamos a defender siempre la idea de que el pilar solidario es la PGU. Estamos dispuestos a hacerla universal, estamos dispuestos a legislar para que la pensión sea más alta, pero no estamos dispuestos a que se haga solidaridad con (las cotizaciones de) la clase media", enfatizó el parlamentario.

"NO ES VERDAD QUE NO HAY PLATA PARA HACER UNIVERSAL LA PGU"

Ramírez dijo a Cooperativa que, para la oposición, el Gobierno "tiene un proyecto (de pensiones) que es muy radical y que así, como está, no lo podemos aprobar".

"Ésta es una materia en la que uno no puede poner indicaciones ni presentar proyectos de ley (pues involucran gasto fiscal); sólo el presidente tiene esa atribución. (Entonces) lo único que nos queda es tratar de convencer al Gobierno de morigerar su propuesta, (...) cuando se dé cuenta de que ése es el camino, vamos a tener un acuerdo y el Gobierno va a tener éxito donde los expresidentes Bachelet y Piñera no lo tuvieron", apuntó.

Para esto, dijo el gremialista, se requiere que las autoridades "dejen los maximalismos", algo que tras los resultados de la elección del Consejo Constitucional -ve difícil: "Antes del domingo el Gobierno estaba dispuesto a realizar algunos cambios, pero posterior a eso se endureció el discurso. Vemos con menos posibilidades que realice los cambios que le hemos pedido", puntualizó.

Finalmente, el militante UDI cuestionó que el Ejecutivo "esté empecinado en aumentar las pensiones ahora metiendo las manos en el bolsillo a la clase media y no metiendo las manos en el bolsillo los impuestos generales de la nación".

"No es verdad que no hay plata para hacer universal la PGU; hay plata para que alcance a todos los adultos mayores, que es lo que prometió (Boric) en su campaña. Entonces, ¿por qué no cumplen con eso? ¿Por qué no subimos la PGU con el acuerdo que tuvimos en royalty, en vez de meterle la mano a la clase media? La clase media quiere que su esfuerzo quede en su cuenta y que, si les pasa algo, esa plata la hereden sus hijos. ¿Que tiene de malo eso", cerró.