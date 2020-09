Cámara Baja retomó discusión del reajuste al sueldo mínimo

La Comisión de Trabajo de la Cámara Baja retomó este lunes la discusión del proyecto del Gobierno sobre el reajuste al sueldo mínimo, tras la aprobada insistencia en ambas Cámaras luego de que los diputados rechazaran la propuesta del Ejecutivo de un reajuste de cero por ciento real.

La propuesta original del Gobierno era de reajuste real cero y de sólo 0,4 por ciento nominal para cubrir el IPC de los últimos meses, es decir, 1.500 pesos adicionales, y volver a aplicar la misma fórmula en marzo.

En estos términos, y sin una indicación oficial ingresada por el Ejecutivo, la instancia de la Cámara Alta volvió a debatir el reajuste.

No obstante, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, manifestó que la voluntad es fijar una "estación" intermedia, es decir, no negociar nuevamente en un año, sino en abril próximo, junto con establecer que para este reajuste se aplique un aumento no mayor al techo al de los útimos dos años del Gobierno anterior: no más de 6 mil pesos.

Dicho monto aún es insuficiente para parlamentarios de oposición, mientras que el diputado Gabriel Silber (DC) consideró conveniente explorar que se vuelva a negociar en febrero.