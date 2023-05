Comisión de Economía de la Cámara Baja rechazó guarismo de reajuste del sueldo mínimo

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados rechazó este martes el proyecto que busca reajustar el sueldo mínimo a 500 mil pesos, en lo que fue calificado como una "señal política" de los parlamentarios de derecha.

La iniciativa tuvo los votos en contra de Sofía Cid (RN), Gonzalo de la Carrera (Ind-Republicanos), Flor Weisse (UDI) y Cristián Labbé (UDI), y las abstenciones de Christian Matheson (Ind-Evópoli), Víctor Pino (Ind) y Miguel Mellado (RN).

Cid dijo que "hasta que el Ejecutivo no llegue a un real acuerdo con las pymes yo no voy a aprobar un aumento del salario mínimo, porque esto va a generar más desempleo y va a afectar a la gente que hoy día está ganando el salario mínimo".

Labbé agregó que "en la medida en que este gobierno no siente de buena fe y sin ideologías políticas extremas a las pymes, mi voto va a ser en contra".

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, comentó que "son los parlamentarios los que establecen a quien invitar, no el gobierno. Aquí hay un acuerdo, lo que no hay es unanimidad entre las pymes, y si se va a poner la condición de unanimidad para alzar el salario mínimo es que en realidad no hemos logrado transmitir adecuadamente la naturaleza del salario mínimo para una debida comprensión, así que hago mi mea culpa en ese sentido, porque no tiene nada que ver con un acuerdo".

Sin embargo, la instancia sí aprobó el subsidio del gobierno a las empresas pequeñas, medianas o micro con el fin de que enfrenten el mayor costo derivado de esta iniciativa.