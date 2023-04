Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó en general el reajuste al sueldo mínimo

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, de manera unánime, el proyecto de ley que reajusta el sueldo mínimo a 500 mil pesos progresivamente mediados de 2024.

Aunque estaba prevista la votación en particular también para este miércoles, ésta quedó fijada para el regreso de la semana distrital: el próximo lunes 8 de mayo. Lo anterior para dar tiempo al ministro de Economía, Nicolás Grau, del plazo autoimpuesto de cinco días para que pueda llegar a un entendimiento con los gremios de las pymes respecto de la forma en que el Estado va a ayudar a costear esta alza salarial.

⭕Comisión de Trabajo aprobó en general, por unanimidad, el proyecto que reajusta el Ingreso Mínimo Mensual, aumenta el universo de Beneficiarios y Beneficiarias de la Asignación Familiar y Maternal, y Extiende el Ingreso Mínimo Garantizado y el Subsidio Temporal a las Mipymes. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) April 26, 2023

Durante la sesión, tal como ocurrió en la sesión de la última jornada, los parlamentarios exigieron al Gobierno que existiera un acuerdo por las pequeñas y medianas empresas para seguir adelante con esta iniciativa, tal como actualmente existe con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En la instancia fue leída una declaración pública conjunta entre el ministro Grau y cerca de una veintena de dirigentes de gremios de las pymes, en la que se señala la disposición a que el proyecto avance sin perjuicio de las modificaciones que sea necesario hacer más adelante.

En esta línea, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que "parece que tuviéramos un oído selectivo respecto de lo que las pymes señalan. En algún momento pedimos que vengan a exponer, pero cuando señalan algo por escrito no le hacemos caso".

"Me parece que es bastante claro lo que se señala en este documento y la razón por la cual este documento está escrito así no es porque las pymes estén presionadas, no creo que haya alguna capacidad para presionar a 15 organizaciones -que son las que firman este documento-, sino que es porque efectivamente las conversaciones con ellos han avanzado significativamente", afirmó.

Lo anterior en respuesta a un planteamiento realizado por el diputado Cristián Labbe (UDI), quien había formulado la posibilidad de que estas pymes o este dirigentes hubiesen sido presionados para firmar una declaración de este tipo.