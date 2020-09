Comisión de Trabajo de la Cámara rechazó nueva propuesta del Gobierno para reajustar sueldo mínimo

La Cámara Baja retomó este lunes la discusión del proyecto del Gobierno sobre el reajuste al sueldo mínimo, tras la aprobada insistencia en ambas Cámaras luego de que los diputados rechazaran la propuesta del Ejecutivo de un reajuste de cero por ciento real.

La propuesta original del Gobierno era de reajuste real cero y de sólo 0,4 por ciento nominal para cubrir el IPC de los últimos meses, es decir, 1.500 pesos adicionales, y volver a aplicar la misma fórmula en marzo.

Pero tras lograr resucitar el debate, que volvió a su primer trámite gracias a la aprobación de las insistencias, el Ejecutivo formalizó hoy una nueva propuesta ante la Comisión de Trabajo de los diputados.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, manifestó que la voluntad es fijar una "estación" intermedia, es decir, no negociar nuevamente en un año, sino en abril próximo, junto con establecer que para este reajuste se aplique un aumento no mayor al techo al de los útimos dos años del Gobierno anterior: no más de 6 mil pesos.

"Estamos disponibles a tener una etapa intermedia que quisiéramos plantear que fuera en abril, y nos parece que el techo del reajuste que pudiéramos plantear, y digo techo, no piso, no puede ser mayor que el reajuste que hubo en las dos últimas oportunidades del Gobuero de la Presidenta Bachelet, que fueron seis mil pesos", expuso.

La oposición se mostró dispuesta a aceptar los 6 mil pesos si se volvía a negociar en febrero; de lo contrario, pedía un incremento de 8 mil pesos y que el Gobierno entregue un bono a trabajadores y trabajadores que ganan el sueldo mínimo para que puedan cubrir el aumento de la canasta básica de alimentos.

Sin embargo, Briones explicó que esos 6 mil pesos implican aumento real de 1,9 por ciento, con lo cual ya estaría cubierta esa alza de la canasta.

"Lamento que no se haya acogido lo del bono de los alimentos, lamento que no se haya visto disposición a la diferenciación entre la pequeña y mediana empresa y la gran empresa, en relación al salario mínimo, y también la disposición que nosotros habíamos tenido incluso de sacar esta discusión del calendario político", expresó la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS).

En esos términos, no hubo acuerdo y en la votación los siete diputados opositores se abstuvieron y los seis de Chile Vamos apoyaron la propuesta del Gobierno, por lo que el proyecto fue rechazado.

La iniciativa deberá ser analizada mañana martes en la Comisión de Hacienda.