CPC apunta que el país está en condiciones de acceder a los 400 mil pesos de sueldo mínimo

El presidente de la Confederación de la Producción y de Comercio (CPC), Juan Sutil, aseguró que el país está "en condiciones" de llegar a los 400 mil pesos de sueldo mínimo, sin embargo, apunta que no se lograría en septiembre, como lo prevé el Gobierno.

En conversación con "Estado Nacional" de TVN, Sutil indicó que "creo que el país sí está en condiciones de ir a ese sueldo mínimo. No creo que no", aunque refutó la idea de que esta cifra se alcance el tercer trimestre de este año: "no sé si septiembre, pero debiéramos alcanzar", dijo.

El Gobierno ha sostenido una serie de reuniones con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para fijar acuerdos en torno al proyecto de ley de reajuste del ingreso mínimo -que debe ser presentados a fines de este mes- y que, de acuerdo con el Ejecutivo, pretenden llegar a los 400 mil pesos este año.

"Hay espacios para que en septiembre esté en 400 mil pesos, pero ahí es muy importante entender que sí hay un porcentaje importante de pymes que no lo pueden absorber y van a necesitar un subsidio. Y ahí está el Ingreso Mínimo Garantizado, que fue un elemento bien particular y efectivo, y que cumplió un propósito muy importante en el gobierno anterior", agregó.

Además, apuntó que "estamos en una situación económica compleja, con un impacto de inflación, estamos también con una recuperación de empleos, pero bastante más precario, por lo tanto es muy importante que haya incentivos claros para la formalidad del empleo".

Desde la CUT, en tanto, aseguraron que le propusieron al Gobierno que la primera cuota sea en el mes de mayo, con un incremento de 350 mil a 370 mil pesos, y la segunda, para alcanzar los 400 mil pesos, no sea más allá de septiembre. "Va a ser en dos cuotas porque el incremento va a ser sustantivo, va a subir 50 mil pesos, lo que no ha subido en muchos años", explicó el presidente del gremio David Acuña.

PENSIONES

Finalmente, y respecto a la reforma de pensiones, Sutil expresó que es "fundamental" coincidir en un diagnóstico y desde ahí "tratar de impulsar una reforma", explicando que "en los países desarrollados el tripartidismo es algo que funciona y bien. Me refiero a España, Portugal, Finlandia, Noruega... donde se definen ahí políticas públicas y que atañan al mundo del trabajo, y especialmente al mundo laboral y al mundo de los empleadores".

"Cuando Chile entra a la OCDE hace más de 15 años, lo primero que dijeron los organismos internacionales era que teníamos que hacer una reforma de pensiones. Y lo que ocurrió es que el mundo político no fue capaz de ponerse de acuerdo. Tengo bastante esperanzas de que si logramos unificar un diagnóstico y buscar una solución respetando también lo que piensa la ciudadanía, que es muy importante, yo creo que podemos avanzar", añadió.

"Tenemos que construir, Chile tiene una oportunidad de ir al desarrollo y la única posibilidad es con un buen diálogo", concluyó.