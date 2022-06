En su primera entrevista concedida en televisión, la actriz Amber Heard aseguró a la cadena NBC que comprende la resolución final del jurado de Virginia sobre su caso contra Johnny Depp, sin embargo, no está de acuerdo con la reacción de los medios.

"No les culpo", expresó sobre el veredicto final que dictaminó que el intéprete de Jack Sparrow fue difamado por la actriz de "Aquaman". "En realidad lo entiendo. Es un personaje muy querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico", describió.

Con respecto a la opinión de los detalles sobre lo que ocurrió en la "intimidad de mi casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada", asegura que no le importa y que no se lo toma "como algo personal".

Aunque la mujer argumentó con respecto a la cobertura de los medios de comunicación que "no puedes decirme que crees que esto ha sido justo", declaró en el adelanto de la entrevista.

"Pero incluso alguien que está seguro de que soy merecedora de todo este odio, incluso si crees que estoy mintiendo, no podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa", expresó.

