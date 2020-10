Aaron Sorkin quiere ver una secuela de "The Social Network" pero con una condición

10 años después del estreno de "The Social Network", el guionista Aaron Sorkin aseguró que su intención es ver una secuela de la cinta dirigida por David Fincher, aunque con la condición de que sea dirigida por el estadounidense.

La película mostró el origen de la red social pero en los años posteriores Facebook ha estado presente en diversas polémicas sobre "fake news" y su rol en la política mundial.

"Sí, quiero verla. Y Scott (Rudin, productor de la cinta) quiere verla. La gente me ha estado hablando de eso. Lo que hemos descubierto es el lado oscuro de Facebook", dijo Sorkin en el podcast Happy.Sad.Confused.

"The Social Network" de 2010 se basó en "The Accidental Billionaires", el libro de 2009 del autor Ben Mezrich, quien presentó una mirada al interior de la fundación de la compañía. Y ahora Sorkin aseguró que se ha interesado en "Zucked" de 2019, de Roger McNamee, que critica la compañía.

"Todo esto termina con McNamee en una sala de conferencias segura del sótano del Senado informando a los miembros del subcomité de Inteligencia del Senado sobre cómo Facebook está derribando la democracia", dijo Sorkin.

Sorkin, que logró un Oscar al Mejor Guion Adaptado por "The Social Network", dijo que le gustaría escribir una película basada en el libro de McNamee, pero con una condición: "Sólo la escribiré si David la dirige".

El guionista presentó recientemente su segunda película como director, "The Trial of the Chicago 7", mientras Fincher estrenará en diciembre "Mank" en Netflix.