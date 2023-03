"Abusé de mí misma": Florence Pugh confesó haberla pasado mal mientras filmaba "Midsommar"

Pese a ser una de sus películas más aclamadas, Florence Pugh reveló durante una entrevista que no vivió su mejor momento durante la filmación de "Midsommar" de Ari Aster, confesando incluso haber "abusado de sí misma".

"Cuando la hice, estaba tan envuelta en ella y nunca antes me había pasado con ninguno de mis personajes. Nunca antes había interpretado a alguien que sufriera tanto, y me ponía en situaciones realmente horribles, solo me imaginaba las peores cosas" confesó la intérprete de "Dani", una atormentada estudiante de psicología en el filme, en el podcast "Off Menu" de James Acaster y Ed Gamble.

La actriz de 27 años continuó revelando que, con el pasar de los días, el rodaje era "más extraño y difícil de hacer" y que debió llenarse de "sombríos pensamientos".

"Creo que al final probablemente, definitivamente abusé de mí misma para obtener esa actuación", afirmó Pugh.

La nominada al Oscar también aclaró que, a pesar de su mala experiencia, el "daño" fue autoinfligido y que solo tiene buenas palabras para Aster, director de la película, a quien calificó en una entrevista con The New York Times como "una especie de genio loco" y "un comediante de corazón".