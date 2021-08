Actor de "Cobra Kai" en conversaciones para convertirse en el primer héroe latino de DC Comics

El actor Xolo Maridueña ("Cobra Kai") está negociando interpretar a "Blue Beetle", un superhéroe latino que la franquicia DC Comics quiere llevar a la gran pantalla en una nueva película.

Según The Wrap, Maridueña, que cuenta con raíces mexicanas, cubanas y ecuatorianas, sería el principal candidato para el papel protagonista de un filme que dirigirá el puertorriqueño Angel Manuel Soto ("Charm City Kings").

Sería el primer largometraje de DC Comics protagonizado por un superhéroe latino.

Soto y Maridueña se dejaron ver juntos esta semana en la premiere de "The Suicide Squad", confirmando los rumores sobre este proyecto cinematográfico.

"Blue Beetle" es un alter ego que nació en el extinto sello Fox Comics en 1939 y que ha sido utilizado por tres personajes distintos, pero la cinta que prepara Warner Bros. se centrará en Jaime Reyes, un mexicano-estadounidense de 16 años.

Horas después del anuncio el actor confirmó la noticia en sus redes sociales.

I know my ancestors are smiling #chicanopower pic.twitter.com/EiXgtDTqOM