Actor de "Mi pobre angelito" fue detenido tras asfixiar y golpear a su pareja

Devin Ratray, actor que interpretó a "Buzz McCallister", el hermano mayor del personaje de Macaulay Culkin en "Mi pobre angelito", fue arrestado en Oklahoma con cargos por violencia doméstica.

A principios de diciembre estuvo en una convención de fanáticos en Oklahoma y, según los informes, junto a su novia estaban bebiendo cuando dos mujeres se acercaron a ellos pidiendo su autógrafo. Ella les dio tarjetas con autógrafos gratis, lo que habría provocado la molestia de Ratray.

Una vez que la pareja regresó a su habitación de hotel, Ratray fue acusado de asfixiar a la mujer allí. "La víctima tuvo problemas para respirar mientras la estrangulaba y mientras la mano del acusado estaba sobre su boca", escribió en su informe el detective Joseph Burnett del Departamento de Policía de la ciudad de Oklahoma.

La mujer logró liberarse, pero Ratray supuestamente le dio un puñetazo en la cara antes de que pudiera huir de la habitación.

La asistente del fiscal de distrito Stephanie Powers presentó los cargos contra el actor el 21 de diciembre en la corte de distrito del condado de Oklahoma. Finalmente, el actor fue liberado tras una fianza de 25 mil dólares.

