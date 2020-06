Actor de "X-Men" protagoniza polémica por disturbios en manifestaciones anti racistas

El actor Evan Peters, recordado por su papel de "Quicksilver" en la saga cinematográfica de "X-Men", fue el protagonista de una polémica en el marco de las manifestaciones anti racismo que se desarrollan en Estados Unidos.

En su cuenta de Twitter el intérprete compartió un mensaje de un usuario que veía la televisión y aseguraba que "podría mirar todo el día como derriban a esos malditos saqueadores".

Tras el RT Peters se convirtió en blanco de críticas por su controvertido mensaje, el cual borró minutos más tarde. "No justifico para nada al tipo que está viendo la TV en el mensaje que borré", se disculpó.

"Sin saberlo le di retuit. Estoy profundamente molesto de que saliera en mi perfil. Quiero pedir sinceras disculpas a quien se haya ofendido. Yo apoyo con todo mi corazón a 'black lives matter'", agregó el actor de "American Horror Story".

Además de sus disculpas, Evan Peters publicó una fotografía negra en apoyo a la jornada de #BlackoutTuesday.

society has moved past the need for evan peters in future AHS seasons pic.twitter.com/UfbPMCCsPx

I don’t condone the guy watching the news at all in the video which I have deleted. I unknowingly retweeted it. I’m deeply upset it got on my newsfeed. I sincerely apologize if anyone was offended. I support black lives matter wholeheartedly.