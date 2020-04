Actores de "Avengers" y "Breaking Bad" protagonizarán thriller de ciencia ficción

Los actores Karen Gillan ("Avengers: Endgame", "Guardianes de la Galaxia") y Aaron Paul ("Breaking Bad", "Westworld") serán los protagonistas de la nueva película de ciencia ficción "Dual".

Según reporta Deadline este thriller también tendrá en su elenco a Jesse Eisenberg, quien volverá a reunirse con el joven director Riley Stearns tras su trabajo en "The Art Of Self Defense" de 2019.

"Dual" contará la historia de una mujer que, tras ser diagnosticada con una enfermedad terminal, decide crear un clon de si misma para facilitarle a su familia y amigos el proceso de su muerte. Sin embargo tendrá que lidiar con eso gracias a una milagrosa recuperación.

Se espera que la producción comience a finales del verano del hemisferio norte.