Actriz de "High School Musical" dice haber sido "excluida" por Disney

A 14 años de la última película de "High School Musical", Monique Coleman, conocida por interpretar a "Taylor McKessie" en la trilogía, se sinceró sobre las cintas, acusando a Disney de excluirla al no invitarla a la promoción mundial de la tercera parte del musical adolescente.

"Disney me rompió el corazón porque cuando llegué a la tercera película la defendí de muchas formas (...) Pero cuando se trató de promocionar la tercera película, no me invitaron. Dijeron que no había suficiente espacio en el avión, y solo invitaron a Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale y Corbin Bleu, y Lucas Grabeel y yo fuimos excluidos", contó Coleman en Vulnerable, el podcast de la actriz Christy Carlson Romano, quien también trabajó para la compañía del ratón.

Tras esto, la actriz de 42 años confesó haberse sentido muy afectada en ese minuto, revelando que le causó "un poco de depresión" ya que, tras esta situación, reconoció que se estaba "identificando demasiado con lo que hacía y no con quién era".

Luego de que Disney tomara esta decisión, Coleman dijo que la llevó "dar ese paso y decir: 'Tal vez estos sean mis cinco minutos de fama. Tal vez esto sea todo de alguna manera. Y si ese es el caso, ¿qué voy a hacer con eso?", finalizó.

Después del final de las películas, la actriz se ha dedicado a la filantropía, trabajando con la organización DoSomething que busca ayudar a jóvenes activistas a llevar a cabo sus ideas en las comunidades. Además, ha continuado desarrollándose en la industria cinematográfica y televisiva, participando en series como "The Cleveland Show", y películas "Give Me an A".