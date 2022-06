Actriz Hunter Schafer de "Euphoria" se suma a precuela de "Los Juegos del Hambre"

La actriz de "Euphoria" Hunter Schafer fue confirmada en el elenco de la próxima película "The Ballad of Songbirds and Snakes", precuela de "Los Juegos del Hambre".

Schafer interpretará a "Tigris Snow", prima y confidente de Coriolanus, asesorando en todo, desde su papel como mentor hasta el núcleo de su brújula moral.

La actriz de 23 años se une al elenco que ya había confirmado previamente a Tom Blyth y a Rachel Zegler, que interpretarán, respectivamente, a "Coriolanus Snow" y "Lucy Gray", la niña tributo del empobrecido Distrito 12.

Schafer hizo su debut actoral como "Jules" en "Euphoria", la alabada serie de HBO que prepara su tercera temporada.

"The Ballad of Songbirds and Snakes" se estrenará en noviembre de 2023.