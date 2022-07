Acusó manipulación: Mena Suvari aseguró que ex pareja la obligaba a hacer tríos

La actriz Mena Suvari acusó a una ex pareja de haberla manipulado para mantener tríos sexuales con diversas mujeres.

En entrevista con The Guardian la estrella de "Belleza Americana" habló, sin mencionar nombres, de esta relación abusiva en la que era prácticamente obligada a escoger mujeres para estos encuentros, incluyendo personas que ella conocía.

"Quiero que sepas que nunca quise hacer ninguna de estas cosas", le dijo a una de las mujeres en una ocasión, a lo que esta le respondió: "él me dijo que tú querías".

"Eso me abrió los ojos sobre como estaba siendo manipulada y no tenía idea. Simplemente las circunstancias me absorbieron", confesó la actriz estadounidense.

Suvari también indicó que fue forzada a utilizar juguetes sexuales que le producían incomodidad y que incluso necesitó asistencia médica tras tener sexo anal con esta persona. "No estaba siendo amada. Solo era un cuerpo, un receptáculo de sus deseos", concluyó.

Mena Suvari, quien pasó por una dura adicción a las drogas, confesó en su autobiografía que a los 12 años había sido violada por uno de sus hermanos.