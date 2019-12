Adam Sandler recibió inesperadas felicitaciones de Daniel Day-Lewis por “Uncut Gems”

Una semana después de llegar a los cines estadounidenses, "Uncut Gems" comienza a sumar elogios, sobre todo para su protagonista Adam Sandler, quien recibió una llamada del aplaudido Daniel Day-Lewis.

Ambos actores han sido amigos por años pero Sandler afirmó que no esperaba que el ganador del Oscar tomara su teléfono y lo contactara para felicitarlo por su rol en la película de los hermanos Safdie.

Sandler contó que mientras compraba zapatos en un local recibió la llamada de Day-Lewis. "Me estoy poniendo mis zapatillas de deporte y luego miro mi teléfono y es Daniel Day-Lewis", contó el actor en "The Bill Simmons Podcast".

"Cuando le contesté, empezó a hablar de que tuvo que agarrarse al asiento mientras veía la película. 'No podía soltar el asiento frente a mí', me dijo, y me habló de lo mucho que le encantó, que le encantó Kevin Garnett, que le encantaron los chicos", contó Sandler.

"Fue la mejor llamada de todos los tiempos", enfatizó Sandler, orgulloso del trabajo realizado en la cinta, nominada a cuatro Critic's Choice, incluido Mejor Actor.