La nueva película de James Bond "No Time to Die" ahora llegará anticipadamente a Estados Unidos luego de un nuevo cambio en la fecha de su estreno.

MGM y Universal confirmaron que el estreno de la cinta dirigida por Cary Fukunaga pasa del 25 al 20 de noviembre en los cines estadounidenses.

En el Reino Unido, sin embargo, se mantiene su fecha de estreno fijada para el 12 de noviembre.

"No Time to Die" estaba planificada para abril pasado pero el coronavirus obligó a retrasarla hasta fines de este año.

The return of old friends in NO TIME TO DIE.



In cinemas 12th November UK, 20th November US. pic.twitter.com/GkXugGEAba