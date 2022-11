Alec Baldwin demandó a parte del equipo de "Rust" que estuvo involucrado en manejo del arma

El actor Alec Baldwin demandó a las personas involucradas en el manejo y suministro del arma cargada que estaba usando cuando disparó y mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins en la filmación de "Rust".

Baldwin presentó el viernes una demanda en el tribunal superior de Los Ángeles alegando negligencia contra algunas de las personas demandadas por un supervisor de guión, Mamie Mitchell.

Entre otras cosas, busca una parte de los daños que Mitchell pueda ganar de las personas que el actor nombra y pide que paguen por los daños que se le impongan.

Mitchell estaba de pie detrás de Hutchins, quien murió poco después de recibir el disparo en el rodaje de la película en octubre de 2021.

Mitchell demandó a Baldwin, quien fue productor de la película, a la productora y a muchos otros involucrados por agresión y negligencia.

En su denuncia cruzada, Baldwin dice que mientras trabajaba en los ángulos de la cámara con Hutchins durante el ensayo de una escena, apuntó el arma en su dirección y tiró hacia atrás y soltó el percutor del arma, que se disparó.

"Esta tragedia ocurrió en un set de filmación, no en un campo de tiro, no en un campo de batalla, no en un lugar donde debería existir incluso una posibilidad remota de que un arma contuviera munición real", dice la demanda.